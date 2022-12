La famille de la Colombie-Britannique représente son héritage autochtone sur Family Feud Canada

Sheryl Thompson et sa famille ont toujours plaisanté sur le fait de participer à une émission comme Family Feud Canada.

Le fait est qu’elle n’est pas le genre de personne à ne pas donner suite à une idée comme celle-là.

« Je suis le genre de personne qui aime marcher dans mon discours », a-t-elle déclaré. « Et donc je dis, tu sais quoi ? Le temps est écoulé, faisons-le.

Alors elle et sa famille (Julie Bronson, Robyn Ross, Iris Rayburn et Marian Atkinson) ont monté une cassette d’audition et l’ont envoyée.

“Nous portions tous nos chapeaux en écorce de cèdre”, a déclaré Thompson. « Ça montrait Campbell River, ça montrait notre nation, les canots. C’était vraiment bien.”

Quelqu’un à CBC a dû apprécier, car après quelques entrevues et réunions Zoom, ils ont demandé à Thompson si elle et sa famille pouvaient venir à Toronto pour le tournage en septembre.

“Pour moi, je vais” saint … “Mais à mon équipe, oui, j’ai dit:” Ouais, faisons ça “”, a-t-elle déclaré. “Family Feud a payé toutes nos dépenses à l’exception de notre nourriture, ils nous ont fait voler de Campbell River à Toronto, nous ont donné un bel hôtel en plein centre-ville, puis nous sommes allés à Family Feud.”

L’épisode, diffusé le 5 décembre, met en scène la famille Roberts, membre de la Première nation We Wai Kum, face à la famille Wilson de Whitby, en Ontario. Pour ceux qui ne veulent pas de spoiler, l’épisode est disponible en ligne. Bien que les Roberts n’aient pas prévalu contre les Wilson, ils se sont bien amusés.

“Quand je suis nerveux, je deviens vraiment animé”, a déclaré Thompson. “Je dis juste quelque chose de vraiment fou qui fait rire les gens et c’est un peu comme leur faire savoir que vous êtes comme moi. Vous savez, nous ne sommes pas différents… C’est juste comme ça que nous roulons dans notre famille. Nous aimons beaucoup rire et je pense que c’est aussi le but du spectacle.

La famille Roberts s’est également démarquée parce qu’elle portait ses chapeaux et insignes de cèdre traditionnels lors de l’émission, ce qui était l’idée de Thompson.

“Je voulais faire quelque chose de différent”, a-t-elle déclaré.

Bien qu’ils n’aient pas gagné, ils ont reçu 200 $ chacun de Family Feud Canada. Ils ont décidé que, puisqu’ils étaient déjà à Toronto, ils feraient des choses qu’ils avaient toujours voulu faire, comme regarder un match des Blue Jays et visiter les chutes du Niagara.

La partie préférée de Thompson de l’expérience a été de rentrer à la maison avec des gens de la communauté qui étaient enthousiasmés par l’exposition locale à la télévision.

“Ça, et plaisanter avec Gerry Dee”, a déclaré Thompson.

“J’encourage tout le monde à essayer”, a-t-elle déclaré. “Ouais, pensez à quelque chose dont vous avez besoin à propos de votre famille et allez-y parce que c’est assez facile.”

L’épisode est disponible en ligne.

marc.kitteringham@campbellrivermirror.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Campbell RiverActualités localesCinéma et télé