La famille de la Colombie-Britannique demande une action après qu’un homme a été tué par balle alors qu’il faisait du vélo hors route – Kelowna Capital News

Une famille de Ladysmith demande des changements aux règlements provinciaux pour le tir récréatif dans les régions de l’arrière-pays après que le père Simon Tozer a été tué par balle perdue alors qu’il faisait du vélo hors route plus tôt cette année.

Simon Tozer, 52 ans, se trouvait dans l’arrière-pays du mont Hayes le jour de la famille lorsqu’il a été tué par balle. On pense que la balle provenait d’un groupe de tireurs récréatifs qui tiraient avec des fusils de gros calibre dans la région, mais l’unité des crimes majeurs de l’île de Vancouver continue d’enquêter. Aucune accusation n’a été portée.

Alors qu’ils attendent un rapport final sur la mort de Tozer, sa sœur Sarah Bonar et sa femme Sandra Tozer font pression pour que des changements soient apportés aux règlements provinciaux concernant le tir récréatif dans l’arrière-pays.

“Il était exceptionnel. Il était intelligent, créatif, un travailleur acharné, un père de famille très fort et quelqu’un sur qui on pouvait compter quoi qu’il arrive. Il aimait juste la vie », a déclaré Sarah.

« C’est hideux que cela se soit produit. Nous ne croyons pas que les gens qui ont fait cela avaient l’intention de le faire. Mais si nous n’apprenons pas de ce qui s’est passé, les gens vont recommencer.

Les municipalités ont la capacité d’édicter des règlements pour restreindre les décharges d’armes à feu dans leurs limites, mais les districts régionaux ne peuvent interdire l’utilisation d’armes à feu que dans les parcs de district régionaux. De telles restrictions existent dans des zones comme Silver Star Park, Woodhous Slough sur l’île de Vancouver, dans la vallée de la rivière Squamish, Kalamalka Lake Park, à côté de la route de service forestier Chehalis/Fleetwood et le long de l’autoroute Sea to Sky.

“Ce n’est tout simplement pas suffisant”, a déclaré Sarah. « Moins d’un mois après ce qui est arrivé à Simon, l’amie de ma mère a reçu une balle au-dessus de sa tête à Nanaimo Lakes. Il n’y a pas de loi contre ça. La police est appelée et au moment où ils arrivent dans la région, les gens sont partis depuis longtemps et il n’y a aucun moyen de trouver les personnes qui font cela. Sans aucune autre restriction réglementaire, cela se produit tout simplement.

Dans une déclaration à Black Press Media, le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré qu’il était profondément attristé par la mort de Tozer.

« La sécurité humaine est la plus haute priorité de la Fish and Wildlife Branch, et lorsqu’un problème de sécurité est identifié, l’outil approprié – comme les restrictions sur les armes à feu – peut être mis en place », a-t-il déclaré, ajoutant que la province procédait régulièrement à des évaluations de la sécurité.

Le district régional de la vallée du Fraser est un exemple de contrôle régional des armes à feu en action : en réponse à un volume élevé de décharges d’armes à feu, le district a adopté des restrictions dans plusieurs domaines par le biais de la loi sur la faune, avec l’aide de la province.

Des « zones d’interdiction de tir » ont été établies à moins de 400 mètres de certaines routes sur des terres publiques non municipales de la région. Tout utilisateur d’armes à feu qui ignore les restrictions peut encourir des amendes pouvant aller jusqu’à 50 000 dollars et six mois de prison pour une première infraction. Les infractions ultérieures peuvent entraîner des amendes allant jusqu’à 100 000 $ et un an de prison.

Sarah et Sandra veulent voir des restrictions similaires promulguées dans toute la Colombie-Britannique

« La législation provinciale devrait être modifiée pour permettre aux districts régionaux de créer des règlements qui restreignent les endroits où les armes à feu peuvent être déchargées. Nous vous exhortons à écrire à votre député local si vous pensez également qu’il est nécessaire d’améliorer le contrôle des armes à feu.

Toute personne ayant des informations sur la mort de Tozer est encouragée à contacter VIMCU au : 250-380-6211

