La famille de la collecte de nourriture de Noël Clickmas à Crystal Lake demande au public de s’arrêter et de déposer de la nourriture – Shaw Local

L’an dernier, Jacci Richards-Click et son mari, Dan Click, ont recueilli deux camionnettes remplies de dons alimentaires pour la Family Health Partnership Clinic.

Cette saison, aucune boîte de nourriture n’a été déposée à l’exposition de lumières de Noël Clickmas au 401 W. Woodstock St. à Crystal Lake.

Pour une raison quelconque, et ils ne savent pas pourquoi, le défilé de voitures qui, depuis une trentaine d’années, passe devant leur maison pour voir les lumières de Noël ne s’est pas présenté cette année. Les dons de nourriture qu’ils ont commencé à demander il y a deux ans non plus, a déclaré Richards-Click.

Dans une pièce de théâtre avec leur nom de famille, ils appellent l’affichage et la campagne de dons correspondante “Clickmas”.

“Avec environ 50 000 à 70 000 lumières, il est difficile pour les gens de ne pas ralentir et de jeter un coup d’œil”, a-t-elle déclaré.

Les lumières brillent sur un Père Noël de 17 pieds de haut, un traîneau et tous les rennes, y compris Rudolph, et une foule d’autres personnages de vacances.

Jacci Richards-Click et son mari, Dan Click, ont collecté des dons de nourriture pour la Family Health Partnership Clinic lors de l’exposition de Noël Clickmas au 401 W. Woodstock St., Crystal Lake, vue ici en décembre 2022. (Fourni par Jacci Richards-Click)

Il n’est pas rare que 100 voitures ou plus passent devant leur maison un soir de semaine pour regarder l’affichage, a déclaré Richards-Click.

Jusqu’à cette année.

“Nous avons eu peut-être 50 groupes depuis Thanksgiving qui se sont promenés” pour jeter un œil à l’affichage. Cela signifie également que moins de personnes ont déposé des produits d’épicerie pour le garde-manger de la clinique, qui dessert les personnes non et sous-assurées, a-t-elle déclaré.

Mardi, les Clicks n’avaient que 20 articles dans la boîte de dons dans l’allée depuis Thanksgiving.

C’est peut-être le manque de neige cette année qui a éloigné les gens, a déclaré Richards-Click. Ou ce pourrait être les prix du gaz.

« Si vous y réfléchissez, les prix de l’essence sont fous. Allez-vous passer une heure ou deux en voiture à travers Crystal Lake et le comté de McHenry ? C’est une dépense » pour quelqu’un qui ne veut pas conduire autrement, dit-elle.

Il y a eu un point positif dans les dons. Un autre locataire de l’immeuble où se trouve son organisation à but non lucratif a entendu parler de sa collecte de nourriture et a déposé de la nourriture.

Nabil Merza est un expert en sinistres pour DGB Adjuster Inc. et travaille pour une entreprise de couverture. Le propriétaire lui a parlé de ce que Richards-Click et son groupe de bénévoles, Fisher Outreach Group Inc., font dans la communauté.

Plus tôt cette année, il a acheté 500 $ en cartes-cadeaux à Walmart, Target et Walgreens pour aider les résidents plus âgés à payer leurs médicaments sur ordonnance dans le cadre du programme d’adoption d’un grand-parent. Cette semaine, lui et sa femme ont acheté des produits d’épicerie pour la collecte de nourriture de la clinique et les ont déposés au Fisher Outreach Group.

“J’ai été là où ces gens sont” et j’ai du mal à joindre les deux bouts, a déclaré Merza. “Maintenant, j’ai un bon travail et un toit au-dessus de ma tête.”

Il prévoit d’inclure Fisher Outreach Group dans ses futurs dons de charité tout en continuant à donner à l’hôpital pour enfants St. Jude.

Les Clicks prévoient de garder les lumières allumées chez eux de 16 h 30 à 22 h 30 jusqu’au réveillon du Nouvel An. La boîte de dons pour les denrées non périssables sera également sortie.

Comme Fisher Outreach Group n’a pas encore obtenu le statut d’organisme à but non lucratif de l’IRS, Richards-Click a déclaré qu’il ne recherchait pas de dons en espèces.