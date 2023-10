La famille de Kenneka Jenkins parvient à un accord

Cela fait un peu plus de six ans que Kenneka Jenkins, 19 ans, est décédée dans des circonstances louches d’hypothermie dans le congélateur d’un hôtel de Chicago. Cela fait également près de cinq ans que la mère de Jenkins, Tereasa Martin, a intenté une action en justice de 50 millions de dollars contre l’hôtel Rosemont de Chicago, sa société de sécurité et le restaurant de l’hôtel. Maintenant, le procès a finalement été réglé, mais il n’y a aucun moyen de savoir si le montant était proche ou non du montant demandé par Martin.

Même si 50 millions de dollars ne suffiront jamais à indemniser une mère qui a perdu son enfant dans des circonstances tragiques et probablement évitables, les termes de l’accord n’ont pas été rendus publics pour le bien de la famille de Kenneka Jenkins.

Actualités CBS rapporte que les deux parties ont convenu de régler le procès en août, mais la famille de Jenkins cherche à garder l’accord sous scellés, invoquant des problèmes de sécurité et de confidentialité.

Selon le dossier, les défendeurs ont également convenu que l’accord de règlement devait rester scellé.

« La publicité généralisée de cette affaire, y compris les spéculations incontrôlées et les commentaires sur les réseaux sociaux, a donné lieu à diverses menaces proférées contre diverses personnes impliquées dans cette affaire », ont écrit les avocats de Martin. « L’une des principales conditions de l’accord pour toutes les parties était le maintien de la confidentialité de l’accord. »

Le Presse associée citant le Chicago Tribune rapporte cependant qu’un juge a rejeté mardi (3 octobre) une demande visant à garder les détails secrets, mais a demandé à la famille de la soumettre à nouveau.

Une audience sur le statut est prévue pour l’affaire dont le procès devait débuter le 16 octobre.

L’affaire Jenkins et le procès qui a suivi, alléguant que le personnel de l’hôtel n’avait pas surveillé les caméras de sécurité, et s’ils l’avaient fait, Jenkins n’aurait pas été laissé dans un congélateur pendant des jours, ont suscité de nombreuses spéculations imprudentes et théories du complot sur les réseaux sociaux.

Et comme il y a tant de personnes sur ces plateformes qui se réjouissent de leur manque total de compassion et d’empathie, en particulier envers les femmes noires, il n’est pas surprenant que la famille de Jenkins veuille garder ses affaires aussi loin que possible de la vue du public.

Les gens sont terribles et Kenneka Jenkins mérite mieux.