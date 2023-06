La famille de Keenan Anderson intente une action en justice de 100 millions de dollars

La famille de l’homme noir Keenan Andersonle professeur de lycée et père de 31 ans qui a été tasé à plusieurs reprises par des policiers de Los Angeles avant sa mort a déposé une plainte pour mort injustifiée de 100 millions de dollars contre la ville.

Bien sûr, les flics se défendent depuis le meurtre de janvier et la poursuite pour mort injustifiée de 50 millions de dollars initialement déposée par la famille, qui a finalement été rejetée, selon ABC 7. Et puisqu’un rapport d’autopsie a révélé que des drogues étaient impliquées dans la mort d’Anderson, cela ne devrait pas changer.

(Cela ne change pas le fait qu’il n’est mort qu’après avoir été tasé pendant environ 30 secondes d’affilée, puis à nouveau pendant au moins cinq secondes de plus.)

USA aujourd’hui rapporte qu’un autopsie publié plus tôt ce mois-ci, Anderson, 31 ans, est décédé des suites d’une hypertrophie cardiaque et de la consommation de cocaïne, et sa mort a été « déterminée quelques heures après la contention et l’utilisation d’un appareil à énergie ».

Drake Madison, porte-parole du LAPD, a déclaré à USA Today que le département ne commentait pas les litiges en cours. Mais le célèbre avocat des droits civiques Ben Crump a déclaré lundi que ce qui avait tué Anderson « était une surdose de force excessive ».

« S’il n’avait pas été tasé », a déclaré Crump. « Keenan Anderson serait ici aujourd’hui. »

La publication ajoute que le procès qui leur a été intenté par les avocats de la famille a été déposé au nom du fils de 5 ans d’Anderson, Syncere Kai Anderson, et de la mère de l’enfant, Gabrielle Hansell.

Il allègue des violations des droits civils, des voies de fait, des séquestrations et de la négligence contre la ville et des dizaines d’individus anonymes qui ont été « ciblés en raison de leur race » bien qu’ils ne constituent pas une menace.

Comme indiqué précédemment, Anderson, un cousin du co-fondateur de Black Lives Matter Global Network, Patrisse Cullors, a supplié les officiers de cesser de lui faire du mal et a littéralement prédit sa propre mort peu de temps avant que sa prédiction ne devienne réalité.

« Ils essaient de me George Floyd », a-t-il déclaré.

En fin de journée, des policiers ont soigné un homme noir qui avait clairement besoin d’aide– qu’il soit drogué ou qu’il ait une crise de santé mentale ou les deux – comme s’il était un criminel dangereux, et ils ont utilisé son comportement «erratique» pour le justifier, ce qui est typique des policiers lorsqu’ils doivent expliquer pourquoi la force meurtrière contre un personne non armée était absolument nécessaire.

« Peu importe qu’il y ait eu de la cocaïne dans son système parce que les actions des officiers étaient mauvaises », a déclaré l’avocat de Los Angeles Carl Douglas lors d’une conférence de presse lundi, faisant écho à Crump, qui a déclaré: « Ce qui l’a tué était une surdose de force excessive. »

Pourtant, la police, qui affirme qu’Anderson a commis un crime avec délit de fuite en traversant la circulation après avoir tenté de monter dans la voiture d’une autre personne, maintient que taser leur suspect sans relâche était leur seul recours.

« Les accidents de voiture mineurs sont généralement traités avec un échange d’informations entre les conducteurs et un appel à sa compagnie d’assurance », a déclaré un représentant de la Los Angeles Police Protective League, selon ABC 7. « D’un autre côté, lorsqu’un individu qui est riche en cocaïne est dans un accident, essaie d’ouvrir la portière de la voiture d’un conducteur innocent, puis s’enfuit en se heurtant à la circulation, les policiers doivent agir.

Et par « agir », ils veulent dire « tuer un homme qui ne représentait aucune menace mortelle », apparemment.