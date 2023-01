La famille de Keenan Anderson dépose une plainte de 50 millions de dollars pour le meurtre du LAPD

Au lieu d’aider Keenan Anderson après un accident de voiture, les agents du LAPD l’a tasé à mort mais toujours protégés et servis, selon leur union.

Comme il est commode qu’une autre organisation policière enquête sur elle-même et se sont retrouvés innocents après avoir pris une vie innocente. KABC rapporte que le syndicat de la police de Los Angeles a défendu les flics anonymes responsables de trois incidents distincts d’arrestations transformées en exécutions en l’espace de deux jours.

Des décès différents, mais les mêmes excuses du syndicat de la police de Los Angeles

Ajoutant plus d’insultes aux blessures mortelles, la Ligue de protection de la police de Los Angeles a également présenté des excuses familières pour blâmer tout le monde sauf ses membres notoirement violents. Bien sûr, tous ces flics entraînés et bien armés craignaient pour leur vie.

“Ce n’est pas un jeu vidéo, ce n’est pas là que vous obtenez neuf vies. Tu es là-bas, c’est ta seule vie. Les incidents de violence domestique ainsi que les contrôles routiers représentent la majorité des policiers pris en embuscade et assassinés », a déclaré Debbie Thomas, représentante de LAPPL.

Anderson se comparant à Georges Floyd peu de temps avant sa propre mort prouve que les civils sont ceux qui devraient avoir peur lors des interactions avec la police. Les responsables ont également blâmé les victimes, affirmant que les trois avaient subi des urgences de santé mentale. Ils ont cité l’importance des unités d’évaluation mentale sous-financées du LAPD et des équipes de réponse à l’évaluation mentale à l’échelle du système (SMART).





“Dans les trois incidents dont nous avons parlé aujourd’hui, rien n’aurait changé si une unité MEU était sur les lieux. Dans chacun de ces incidents, ils doivent d’abord être mis en sécurité avant qu’une unité d’évaluation mentale puisse apparaître », a déclaré le détective Jamie McBride, directeur du conseil d’administration de LAPPL.

Apparemment, la force meurtrière est la procédure opératoire standard, même pour les malades mentaux et les victimes d’accidents de voiture. MUE et SMART ne peuvent répondre qu’à environ un tiers de leurs appels. Quand ils le font, ces équipes ne peuvent s’engager qu’après que les flics à la gâchette décident que la scène est sûre.

La défense est si pathétique qu’il faut points de discussion directement des abolitionnistes. Ils admettent que la police a trop peur et n’est pas préparée pour désamorcer les malades mentaux tout en prenant un temps précieux, de l’espace et des milliards de dollars en ressources dont les services de santé mentale ont désespérément besoin. Si cela est censé expliquer leur innocence, cela souligne en outre que ce système oppressif de violence n’est pas une question de sécurité publique et ne peut pas être réformé.

La famille de Keenan Anderson dépose une plainte pour mort injustifiée de 50 millions de dollars

Bien que le LAPD ait justifié son incompétence sanguinaire au lieu de prendre ses responsabilités, les proches de Keenan Anderson les tiennent toujours responsables. USA aujourd’hui rapporte que la famille d’Anderson a annoncé vendredi une poursuite de 50 millions de dollars contre la ville de Los Angeles.

Avocats des droits civils Ben Crump et Carl Douglas a rejoint le fils de 5 ans d’Anderson Syncère Kai Anderson et la mère du garçon, Gabrielle Hansel, lors de la conférence de presse. La plainte indique que les flics ont refusé ou que la ville ne les a pas formés pour maîtriser quelqu’un sans “force meurtrière déraisonnable”. Anderson s’est enfui sur une courte distance à pied avant que plusieurs agents ne l’abordent et ne le tasent à plusieurs reprises. L’homme de 31 ans est décédé d’un arrêt cardiaque quelques heures plus tard à l’hôpital.

« Si vous appliquez le Taser à quelqu’un avec 50 000 watts d’énergie électrique six fois dans le cœur, y a-t-il vraiment lieu de s’étonner que quelques instants plus tard, son cœur se mette à palpiter ? Faut-il se demander pourquoi quatre heures plus tard, son cœur n’a plus pu résister à la pression de ce Taser et s’est effondré, laissant un garçon de 5 ans dans son sillage ? Douglas a demandé lors de l’annonce vendredi.

Les images de Bodycam montrent qu’Anderson était effrayé et désorienté, semblant manquer de peur des flics eux-mêmes. En infériorité numérique et à pied, il était un danger pour lui-même bien plus que les officiers sur les lieux. Ils avaient déjà le jeune père à terre avant de le taser.

“L’utilisation par les agents d’une force déraisonnable dans ces circonstances était intentionnellement malveillante, oppressive et méprisable, et/ou avec une indifférence délibérée envers les droits et la sécurité de M. Anderson”, indique la plainte.

Hansell espère que la tragédie qui a privé son fils d’un père ne sera pas vaine.