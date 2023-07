La famille de Karolina Huebner-Makurat, ses amis se souviennent d’elle

La femme frappée par une balle perdue et tuée à Leslieville lors d’une fusillade de jour vendredi, reste dans les mémoires comme une mère aimante et une amie qui avait le don de connecter les gens.



Avertissement relatif au contenu graphique : cette histoire contient des détails que les lecteurs pourraient trouver dérangeants.

Karolina Huebner-Makurat, connue sous le nom de Caroline par ses proches, laisse dans le deuil son mari, Adrian Makurat, et ses filles Claudia, 7 ans, et Nella, 4 ans.

L’homme de 44 ans a été tué après que trois hommes ont eu une altercation à midi près du coin de Queen Street East et de Carlaw Avenue.

Dans une vidéo partagée avec CTV News Toronto, quatre coups de feu peuvent être entendus pendant le tournage. La police de Toronto recherche actuellement trois suspects recherchés en lien avec l’incident mortel.

« Nous sommes extrêmement touchés par l’énorme soutien et nous gérons d’une manière ou d’une autre maintenant », a déclaré dimanche Makurat à CTV News Toronto.

Une page GoFundMe a été créée pour aider la famille de Huebner-Makurat, « tout le cœur brisé par ce décès insensé », lit-on.

Huebner-Makurat était sorti pour une promenade le long de la rue Queen pour prendre le déjeuner avant le tournage.

« Caroline aimait la vie et était instantanément amie avec tous ceux qu’elle rencontrait. Son grand sens de l’humour a toujours éclairé toutes les situations. C’était une âme bienveillante, toujours prête à donner un coup de main », ont écrit les organisateurs.

Makurat a également déclaré à CTV News que sa femme était une excellente communicatrice et était très douée pour rassembler les gens.

Il encourage les gens à contacter leur famille, leurs amis et leurs collègues à qui ils n’ont pas parlé depuis un certain temps pour se parler.

« Le traumatisme rassemble les gens, ce qui est bien, mais la communication ne devrait pas dépendre des difficultés. Caroline aimerait ça. Et mon objectif est de continuer à connecter les gens comme Caroline l’a fait à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré.

La page GoFundMe décrit également Huebner-Makurat comme une lumière brillante dans la vie de ses filles, sa mort les laissant aux prises avec un chagrin et une incertitude inimaginables.

«Caroline était plus qu’une simple mère; elle était une source constante d’amour, de force et de soutien pour ses filles. Elle a travaillé sans relâche pour leur fournir un environnement stimulant et stable, s’efforçant de leur donner les meilleures opportunités de la vie », lit-on sur la page.

La collecte de fonds en ligne a déclaré que l’argent collecté sera consacré à assurer le bien-être émotionnel et psychologique de la famille et à des causes « proches et chères » à la famille.

« L’esprit de Caroline vivra à jamais dans ses enfants, et grâce à nos efforts collectifs, nous pouvons faire en sorte que son héritage continue de briller de mille feux. »