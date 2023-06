La famille de Julian Sands rompt le silence sur la disparition de l’acteur – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Can Nguyen/Shutterstock

La famille de Julien Sables a publié une déclaration pour la première fois depuis la disparition de l’acteur britannique en janvier lors d’une randonnée dans les montagnes de San Gabriel près de Los Angeles. « Nous sommes profondément reconnaissants aux équipes de recherche et aux coordinateurs qui ont travaillé sans relâche pour retrouver Julian », a lu le message du 21 juin sur le bureau du shérif de San Bernardino. Twitter. « Nous continuons à garder Julian dans nos cœurs avec de brillants souvenirs de lui en tant que merveilleux père, mari, explorateur, amoureux du monde naturel et des arts, et en tant qu’interprète original et collaboratif. »

Bien que le randonneur disparu, Julian Sands, n’ait pas été retrouvé lors de la récente mission de recherche, l’affaire reste active. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la recherche du 17 juin et aux missions de recherche précédentes. pic.twitter.com/TQqSvA1wAR – Shérif du comté de San Bernardino (@sbcountysheriff) 21 juin 2023

Le bureau du shérif de la SB avait consulté son compte sur les réseaux sociaux pour faire savoir au public que le cas de Julian restait ouvert, malgré leurs derniers efforts de recherche pour localiser l’acteur, qui était connu comme un randonneur passionné et un alpiniste dévoué. « Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la recherche du 17 juin et aux missions de recherche précédentes », a ajouté le Bureau.

Le frère de Julian avait précédemment révélé qu’il avait déjà fait ses adieux à l’acteur. « J’ai accepté le fait qu’il soit parti et pour moi, c’est comme ça que je l’ai géré », Nick Sands dit au Royaume-Uni Craven Herald et Pionnier, via nouvelles de la BBC, fin janvier. « Nous espérons tous encore, je suppose, mais je sais qu’il est parti dans mon esprit et à cause de cela, j’ai déjà fait mes adieux. »

Julian, connu pour ses rôles dans The Killing Fields, Une chambre avec vue, Arachnophobie, Boxe Helena, 24, et Smallville, a été porté disparu le vendredi 13 janvier 2023, après avoir fait une randonnée près du mont Baldy dans les montagnes de San Gabriel. À cette époque, les responsables du comté de San Bernardino se sont rendus sur Twitter pour informer tout le monde de la recherche en cours. « Alors que nous entrons dans le 11e jour de la recherche de Julian Sands sur le mont Baldy, nous nous souvenons de la détermination et de l’altruisme de toutes les personnes qui ont contribué à cette recherche. Nous continuerons à utiliser les ressources dont nous disposons », a déclaré le tweeter lire.

Un mois plus tard, les recherches avaient été temporairement suspendues en raison des conditions hivernales rigoureuses dans l’ouest des États-Unis. Les opérations de recherche et de sauvetage ont repris samedi dernier. Selon les responsables, plus de 80 bénévoles, adjoints et membres du personnel dévoués ont activement participé aux recherches approfondies menées dans la nature sauvage voisine et les régions éloignées de la région montagneuse. Pour renforcer les efforts, deux équipes d’hélicoptères et de drones ont été déployées. Malheureusement, Julian est toujours porté disparu.

Né dans le Yorkshire, en Angleterre, en janvier 1958, Julian a poursuivi ses études à la Central School of Speech and Drama de Londres. Au cours des années 1980, il fait des apparitions remarquées dans des films tels que Les bleus d’Oxford et Soldats en parade. En 1984, il attire l’attention pour son rôle dans Chez Roland Joffé Les champs de la mort. L’année suivante, Julian a livré une performance exceptionnelle dans Une chambre avec vue. Tout au long de sa carrière, il a continué à marquer les esprits avec ses rôles dans des films populaires comme démoniste, Déjeuner nu et de Dario Argento 1998 adaptation de Le fantôme de l’Opéra. Julian a également joué des rôles mineurs dans Ocean’s Thirteen et La fille au tatouage de dragon.

« Eh bien, j’ai toujours recherché une carrière dans le théâtre anglais », a déclaré Julian à Decider en 2019.« Mais le film s’est en quelque sorte ouvert, et en tant qu’acteur, vous êtes soumis aux caprices de la providence, et vous allez avec n’importe quel flux qui se présente à vous, Vous savez? Vous sautez dans le bus qui s’arrête à votre arrêt ! Donc, m’impliquer dans le cinéma assez tôt dans ma carrière n’était pas quelque chose que je prévoyais – ni même que je recherchais ! – mais une fois que j’en ai eu l’expérience, j’ai réalisé à quel point c’était un média fabuleux.

Comme mentionné, Julian était un passionné de plein air, ce qui rend le malheureux incident encore plus tragique. Quand Le gardien lui a demandé en 2020 quand il était le « plus heureux », l’acteur a répondu: « Près d’un sommet de montagne par une glorieuse matinée froide. »

Julien était marié à Sarah Harvey de 1984 à 1987 et ils partagent un fils ensemble. En 1990, il épouse Evgenia Citkowitz. Ils ont accueilli deux filles ensemble.

