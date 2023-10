La famille de JonBenét Ramsey s’exprime sur les révélations dans une affaire de meurtre

Après un nouveau sans nom personnes d’intérêt dans le cas non résolu de la star du concours pour enfants JonBenét Ramsey a été révélée la semaine dernière, son père et son demi-frère ont partagé leurs réflexions sur l’affaire revitalisée.

« Nous sommes encouragés par ce nouveau leadership dans notre cas et nous espérons enfin des progrès », a déclaré John Ramsey, le père de l’enfant star. Mot occidental.

M. Ramsey, qui a retrouvé le corps de sa fille de six ans dans le sous-sol de la maison familiale à Boulder, Colorado, en 1996, était l’une des principales cibles de l’enquête initiale.

Les responsables du comté de Boulder auraient rencontré la famille depuis janvier, ont déclaré des responsables au média.

Le département de police, le FBI, le bureau du procureur, le ministère de la Sécurité publique du Colorado et le bureau d’enquête du Colorado ont travaillé « extrêmement dur » sur cette affaire non résolue, insufflant une nouvelle vie à cette affaire non résolue. Les agences s’associent à « des laboratoires privés spécialisés dans différents types d’analyses ADN », a déclaré le procureur du district de Boulder, Michael Dougherty, au média.

« Nous voulons toujours nous assurer que toutes les voies possibles pour résoudre une affaire de meurtre ont été explorées », a ajouté le procureur de Boulder. « Le service de police de Boulder a parlé avec la famille de la victime de ces efforts, ce qui devrait se produire dans un cas de cette nature. »

Le père de JonBenét a déclaré que la famille essayait de faire avancer l’affaire en fournissant autant d’informations pertinentes que possible.

« Pour soutenir leurs efforts visant à cataloguer et à numériser toutes les preuves/informations, nous leur avons remis tous les dossiers d’enquête de nos avocats au cas où ces dossiers contiendraient des informations qui pourraient les aider », a déclaré M. Ramsey.

Le chef de la police de Boulder, Maris Herold, a déclaré que son équipe était restée en contact avec les Ramseys au cours de l’année écoulée et les tenait « au courant des nouveaux développements ».

« Ces réunions visent à maintenir une communication claire sur cette enquête », a-t-elle poursuivi. « Cela inclut toutes les preuves cataloguées électroniquement, ce qui constitue la première étape pour l’équipe d’examen des affaires non résolues du Colorado. »

Les membres de la famille ont également pesé sur les théories possibles dans cette affaire qui dure depuis 27 ans. Plus d’informations sur Gary Oliva, qui est depuis longtemps une personne d’intérêt, ont été révélées au cours de l’été après qu’un ancien camarade de classe du lycée a déclaré au Soleil américain qu’Oliva lui avait envoyé des enregistrements inquiétants, des colis contenant des cheveux, des coupures de presse sur des filles disparues et des lettres avec des dessins de JonBenét. Le média a rapporté qu’Oliva est actuellement derrière les barreaux pour des accusations de pédopornographie.

Oliva a apparemment admis avoir tué l’enfant de six ans dans plus d’une douzaine de lettres envoyées à l’ancien camarade de classe, mais n’a jamais été inculpé.

Malgré les affirmations de l’ancien camarade de classe, John Andrew Ramsey, le demi-frère de la petite fille, a déclaré qu’il ne pensait pas qu’Oliva était le coupable, disant Mot occidental: « Je suis un gars qui aime les chiffres. Toujours à la recherche d’un moyen d’améliorer les chances d’attraper l’assassin de JonBenét.

Il a ajouté : « Un moyen simple d’améliorer les chances est d’identifier et d’enquêter sur tous les délinquants sexuels sur enfants vivant à Boulder en 1996. Pour affiner davantage le champ, nous recherchons une race très rare de pédophiles. Un pédophile sadique. Une créature si lâche qu’elle prend plaisir à torturer et souvent à tuer de jeunes enfants. Ces gars sont assis tout en haut de [a] gros tas d’oiseaux de merde. D’après les actions passées de Gary, il ne semble pas qu’il ait atteint ce niveau.

Les nouvelles perspectives surviennent après la décision de l’État Annonce de l’équipe d’examen des affaires non résolues en novembre 2022, il prévoyait de s’attaquer à l’affaire non résolue.

Le chef Herold a discuté avec le média du moment où les agences pourraient enquêter sur l’enquête : « Nous faisons pression pour que cela se produise d’ici la fin de l’année. » Elle a ajouté que « plusieurs agences, laboratoires d’ADN privés et experts légistes » tentent de rassembler les détails.

Ces efforts renouvelés ont été salués par la famille de la petite fille, qui a l’habitude de critiquer la gestion de l’enquête. John Andrew Ramsey posté sur X le 30 septembre : « J’ai eu plusieurs réunions avec BPD au cours des deux dernières années. Changement de ton majeur à partir de 2023. De réels progrès. Il a ajouté : « Maintenant, nous devons simplement aller plus vite ! »

Son demi-frère a fait écho à ses réflexions sur les efforts renouvelés lorsqu’il s’est adressé au média : « La pensée conventionnelle est une affaire vieille de 26 ans, c’est « froid », donc pas vraiment pressé. » Mais il précise : « Pour l’enquête de JonBenét, c’est tout le contraire. Nous avons de nombreuses voies ouvertes à explorer et une fenêtre d’opportunités de plus en plus étroite : les criminels à haut risque continuent de commettre des actes à haut risque et meurent ; les témoins passent ; et nous vieillissons tous. Nous en sommes là grâce à une nouvelle technologie ADN, un nouveau leadership et un engagement renouvelé à trouver l’assassin de JonBenét. C’est une opportunité unique qu’il ne faut pas laisser passer. »

Le 26 décembre 1996, le la mère d’une fillette de six ans a signalé pour la première fois sa disparition. Quelques heures plus tard, le père de JonBenét a retrouvé le corps de sa fille dans le sous-sol de la maison des Ramsey.

Un garrot avait été retrouvé autour de son cou et son crâne avait été fracturé suite à un coup porté à l’arrière de la tête. La cause officielle de son décès était une asphyxie par strangulation.

L’enquête initiale s’est concentrée sur le père de la jeune fille, John, et sur sa mère, Patsy, mais les tests ADN les ont par la suite dissipés de tout soupçon.

Depuis, la police de Boulder recherche le coupable. John Andrew Ramsey a déclaré au média que lui et sa famille étaient « prudemment optimistes » quant à l’obtention enfin de réponses à l’enquête revisitée.