La famille de Jake Flint pleure la mort subite : Que savoir sur le regretté musicien country

L’auteur-compositeur-interprète country Jake Flint est décédé dans son sommeil samedi soir, quelques heures après son mariage. La star montante avait 37 ans.

Son publiciste de longue date, Clif Doyal, a déclaré à The Oklahoman qu’une cause de décès n’a pas encore été déterminée.

“Ce n’était pas seulement un client, c’était un ami cher et juste un gars super sympa”, a déclaré Doyal au point de vente. “Comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, il était aimé de tout le monde.”

“Je pense que c’était en grande partie juste parce qu’il était une personne sociable et qu’il avait un sens de l’humour incroyable. Il a fait rire tout le monde et il a fait en sorte que tout le monde se sente le bienvenu. Il était un ambassadeur de la musique Oklahoma Red Dirt.”

LE CHANTEUR COUNTRY JAKE FLINT EST MORT À 37 HEURES APRÈS LE MARIAGE

La famille de Flint a publié les détails des funérailles. Les services auront lieu le lundi 5 décembre à 10 h à l’église Cedar Point dans l’Oklahoma. La famille demande également que des dons soient envoyés au Red Dirt Relief Fund au lieu de fleurs.

« Nos cœurs sont brisés par cette perte tragique », a déclaré la famille dans un communiqué à Fox News Digital. “Jacob était un fils, un frère, un oncle et un partenaire bien-aimés de sa femme, Brenda. Il appréciait sa famille, ses amitiés et sa vie au maximum, ce qui était évident dans son écriture. Chaque personne qui l’a connu a une histoire de son esprit. , charme, talent et compassion. Nous sommes très reconnaissants pour l’effusion de soutien et les nombreux beaux hommages qui ont été partagés sur l’impact que Jacob a eu sur de nombreuses vies. Alors que nous pleurons ce que nous savons aurait pu être, nous sommes reconnaissants que son talent et son amour vivent dans ses chansons.”

Voici quelques choses à savoir sur le regretté musicien.

Enfance

Flint est né en 1985 et a grandi à Holdenville, Oklahoma. Son père était un pétrolier sauvage et sa mère est restée à la maison pour l’élever, lui et sa sœur aînée.

Flint s’est qualifié de “l’enfant de la campagne paria dans la ville”, selon son site Web.

Initiation à la musique

Il a été initié à la musique lorsque son père a été diagnostiqué avec la maladie de Lou Gehrig, également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique. (SLA). En raison de sa maladie, il n’a pas été en mesure de fournir une interaction physique avec son fils, ce qui l’a incité à demander à ses amis d’apprendre à Flint à jouer de la guitare.

Flint est allé à des festivals de bluegrass, ce qui l’a inspiré à écrire une partie de sa propre musique.

Carrière

Flint a sorti quatre albums studio au cours de sa carrière, à commencer par son album de 2016 “I’m Not OK”. Le premier album a été suivi de “Live and Not OK at Cain’s Ballroom” de 2018, de “Jake Flint” de 2020 et de son quatrième album sorti en 2021, “Live and Socially Distanced at Mercury Lounge”.

Il a également été nommé artiste de l’année aux We Are Tulsa Music Awards en 2019, a rapporté Entertainment Weekly.

L’auteur-compositeur-interprète de Red Dirt s’est produit dans tout l’Oklahoma et le Texas avec son groupe. Il se produirait également en tant qu’acte acoustique solo dans divers lieux des deux États, a rapporté The Oklahoman.

Jake et Brenda Flint

Jake et Brenda Flint ont célébré leur mariage dans une “ferme isolée” entre Claremore et Owasso, Oklahoma, selon The Oklahoman.

Mardi, la veuve de Flint, Brenda Flint, a partagé un message déchirant sur Facebook.

“Nous devrions regarder des photos de mariage, mais à la place, je dois choisir des vêtements pour enterrer mon mari”, a-t-elle écrit. “Les gens ne sont pas censés ressentir autant de douleur. Mon cœur est parti et j’ai vraiment besoin qu’il revienne. Je ne peux pas en supporter beaucoup plus. J’ai besoin de lui ici.” .

Elle a également partagé une vidéo des deux dansant ensemble alors qu’ils posaient pour leurs photos de mariage. “Je ne comprends pas”, a-t-elle simplement légendé le message.

Selon les profils du couple sur les réseaux sociaux, Jake a proposé à Brenda en janvier, le couple se mariant 11 mois plus tard.

Le couple n’avait pas d’enfants, mais le jour du poisson d’avril, Jake s’est rendu sur Facebook pour faire une farce aux fans, en plaisantant que lui et Brenda s’y attendaient.

“Aucun petit n’est en route pour nous”, a écrit Jake à côté d’une fausse image d’échographie. “Nous devons être de bonne foi, de bonne foi, attelés avant d’envisager cela!”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La mort de Jake et son souvenir

Selon The Oklahoman, Jake est décédé dans son sommeil samedi soir, quelques heures seulement après que lui et Brenda aient échangé leurs vœux.

Depuis l’annonce de son décès, de nombreuses personnes ont partagé leurs condoléances.

L’ancienne manager et amie de Flint, Brenda Cline, a rendu hommage au défunt chanteur, notant qu’elle “l’aimait beaucoup comme un fils”.

“Avec le cœur brisé et dans un profond chagrin, je dois annoncer que Jake Flint est décédé tragiquement”, a-t-elle écrit sur Facebook à côté d’une photo des deux. “J’ai essayé plusieurs fois aujourd’hui de publier un message, mais vous ne pouvez pas commenter ce que vous ne pouvez pas traiter. La photo ci-dessous montre quand Jake et moi avons signé avec enthousiasme notre contrat de gestion d’artistes.”

“C’était le début d’une merveilleuse amitié et d’un partenariat”, a-t-elle partagé. “Jake était encore plus que ça pour moi, je l’aimais comme un fils. L’artiste le plus drôle, le plus hilarant, le plus travailleur et le plus dévoué avec lequel j’ai jamais travaillé dans ma carrière. Nous étions sur le point de nous lancer dans une entreprise après qu’il ait et Brenda s’est mariée – c’était hier. Oui – hier. Jake a un million d’amis et je ne sais pas comment tout le monde va faire face à cette perte tragique.

Cline a poursuivi : “Nous avons besoin de prières – tout est si surréaliste. S’il vous plaît, priez pour sa nouvelle épouse Brenda, la précieuse mère de Jake, sa sœur et le reste de sa famille et de ses amis. Cela va être incroyablement difficile pour beaucoup. Nous aimons toi Jake et dans nos cœurs pour toujours.”

Le musicien Mike Hosty, qui s’est produit lors du mariage, a rappelé que Flint avait “un grand cœur”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“C’était un auteur-compositeur-interprète de bout en bout et juste une grande personnalité. Un grand cœur et [he’d] se plier en quatre pour faire n’importe quoi pour vous”, a déclaré Hosty à The Oklahoman. “Quand un musicien vous demande de jouer à son mariage, c’est l’un de ces jours les plus importants… et c’est toujours un honneur.”

“S’il y a un paradis et qu’ils me laissent entrer, je sais que ce sera parce que tu t’es battu pour moi, Jake”, a partagé Blake Lankford de VIIDR – Seventh Day Rebellion avec le point de vente.

Travis Flint a appelé Jake “une véritable légende qui ne sera jamais oubliée” et Buffalo Rogers a partagé que “le monde a un éclat plus faible sans vous dedans”.

Jake laisse dans le deuil sa femme, sa mère et sa sœur.

Brie Stimson et Lauryn Overhultz de Fox News ont contribué à ce rapport.