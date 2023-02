La famille de Hull craint le tremblement de terre meurtrier capturé sur un moniteur pour bébé pendant ses vacances en Turquie

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Une famille britannique craignait pour sa vie lorsque le tremblement de terre meurtrier entre la Turquie et la Syrie a été enregistré sur son babyphone.

La famille, originaire de Hull, était en vacances en Turquie lorsque le tremblement de terre a frappé, tuant plus de 21 000 personnes dans les deux pays du Moyen-Orient.

Lemi Sanli, qui assure la sécurité du propriétaire de Hull City, Acun Ilicali, était en sécurité à Istanbul, mais sa femme Victoria et leur petite fille, Katelyn, se trouvaient à Adana, près de l’épicentre du séisme.

Il a décrit avoir vu le lit de Katelyn trembler dans des images capturées sur le babyphone.

M. Sanli a déclaré au site Web Hull Live: “Lorsque ma femme m’a envoyé la vidéo de la caméra pour bébé de ce qui s’est passé et à quel point elle était terrifiée, j’ai dit:” Je dois trouver un moyen de me rendre à Adana.

« Vous entendez un grand boum. Vous pouvez entendre tout le bâtiment grincer et ce bruit de tapotement. Quand tu le regardes, ton sang se glace.

M. Sanli a immédiatement loué une voiture et a commencé un trajet de 12 heures à travers la ville ravagée pour être avec sa femme et sa jeune fille.

Il a déclaré : « Dans trois endroits différents, j’ai été témoin d’incidents où 20 à 30 véhicules se sont écrasés et il y avait des corps partout. C’était terrible.”

Des séquences vidéo ont montré que le lit tremblait pendant que le bébé dormait (Indy TV)

Il a atteint Adana en toute sécurité, mais a déclaré avoir été choqué par la situation dans la ville. Il dit avoir vu une quinzaine de bâtiments s’effondrer pendant son séjour.

Il a ajouté : « Certains ont été secourus. Certains sont encore sous [the buildings]. Il y a encore beaucoup d’autres appartements qui n’ont pas été examinés.

L’agent de sécurité a pu emmener sa famille dans la ville méridionale de Mersin, où il a déclaré que les choses allaient “un peu mieux” bien que certaines stations-service soient à court de carburant et que de nombreux magasins aient peu ou pas de pain.

Il a ajouté : « Mersin est normalement un lieu d’été mais en ce moment il pleut et il fait assez froid. Il neige à Istanbul et il neige au milieu de la Turquie. Les conditions météorologiques rendent la situation dix fois pire.

Des travailleurs humanitaires ont travaillé dans toute la Turquie pour fournir de l’aide (Médias PA)

Les Nations Unies ont lancé un appel pour plus d’aide à la Turquie et à la Syrie alors que le nombre de morts de deux tremblements de terre dévastateurs a dépassé les 21 000.

“L’aide, une aide vitale, est désespérément nécessaire aux civils où qu’ils se trouvent, quelles que soient les frontières et les frontières”, a déclaré l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen.

« Nous en avons besoin de toute urgence, par les voies les plus rapides, les plus directes et les plus efficaces. Ils ont besoin de plus d’absolument tout.

L’appel intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que les survivants des tremblements de terre en Turquie et en Syrie sont confrontés à la menace d’une “catastrophe secondaire” si l’aide ne leur parvient pas rapidement. La recherche de survivants a été entravée par des températures inférieures à zéro et près de 200 répliques, ce qui a rendu périlleuse la recherche à travers des structures instables.

Destruction vue à Antakya (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

Un travailleur médical britannique a déclaré que la situation en Turquie et en Syrie après le tremblement de terre était l’une des pires qu’il ait vues en 30 ans de carrière.

Steve Mannion, chirurgien orthopédiste chez UK Med, une organisation caritative qui envoie des professionnels du NHS dans les zones sinistrées, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que les patients étaient soignés dans des tentes installées dans les parkings des hôpitaux, parfois à des températures inférieures à zéro et dans des conditions enneigées.

Il a déclaré: «Je suis un secouriste médical en cas de catastrophe depuis 30 ans, mais le niveau de dévastation ici dans les zones les plus touchées est vraiment épouvantable.

“En effet, le nombre de maisons et de bâtiments détruits et les dégâts et l’effet sur la population civile sont parmi les pires que j’ai vus.”

Certaines personnes peuvent être vues en train d’essayer de récupérer les “restes de leurs biens” de leurs maisons effondrées, a-t-il ajouté, tandis que d’autres se promènent avec “des blessures mineures telles que des membres cassés” alors que les soins médicaux se concentrent sur les plus gravement blessés.

Le Dr Mannion a déclaré que des efforts étaient déployés pour ouvrir l’accès humanitaire au nord de la Syrie, avec un seul passage frontalier actuellement en service.