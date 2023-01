La famille de Holly Newton partage un hommage déchirant à une jeune de 15 ans « assassinée » et dit « elle avait toute sa vie devant elle »

La famille de TRAGIC Holly Newton a rendu hommage à la “brillante et pétillante” jeune de 15 ans après qu’elle a été poignardée à mort.

L’adolescent a été poignardé dans la rue peu de temps après avoir quitté l’école vendredi à Hexham, dans le Northumberland.

La famille de Holly Newton a rendu hommage Crédit : PA

Un garçon de 16 ans, qui ne peut pas être nommé, doit comparaître aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Newcastle Upon Tyne.

La famille de Holly a rendu hommage aujourd’hui à la “fille brillante et pétillante” qui était “si passionnée par sa famille et ses nombreux amis”.

Une déclaration a déclaré: “C’était une fille, une petite-fille, une sœur, une nièce et une cousine très aimées.

«Holly a toujours été une fille populaire, aimée par tant de gens – pas seulement à Hexham – mais dans tout le Nord-Est.

«Holly aimait aussi danser et était si talentueuse – et une grande partie de son temps libre était consacrée à des cours et à des compétitions à travers le pays.

“Elle avait toute sa vie devant elle et nous acceptons toujours le fait que notre belle et aimante fille n’est plus avec nous.

“Repose en paix pour notre petite fille – nous t’aimons tellement et nos vies ne seront plus jamais les mêmes sans toi ici. Vous avez touché tant de cœurs et vous manquerez au-delà des mots à toute votre famille et à vos proches.

“En tant que famille, nous tenons à remercier tous les membres de la communauté pour leur soutien et leurs aimables paroles.”

L’horreur s’est déroulée vendredi juste après 17 heures devant le restaurant Pizza Pizza.

Holly et son petit ami avaient titubé dans le plat à emporter où le personnel stupéfait s’est précipité pour les aider.

L’adolescente a été transportée à l’hôpital mais n’a malheureusement pas pu être sauvée et est décédée peu de temps après.

La mère au cœur brisé de Holly a révélé que son petit ami avait essayé de sauver Holly.

La police de Northumbria a déclaré que l’enquête était en cours et que des agents resteraient dans la région pendant les prochains jours.

Toute personne ayant des informations peut appeler le 101 en citant le journal NP-20230127-0795.