La famille de Harry Dunn peut demander des dommages-intérêts aux États-Unis, règles du juge

La femme, Anne Sacoolas, conduisait du mauvais côté d’une route près du village de Croughton, dans le centre de l’Angleterre, en août 2019, lorsqu’elle a frappé Harry Dunn, décédé dans un hôpital peu après l’accident. Mme Sacoolas est retournée aux États-Unis après la collision et le Département d’État a fait valoir l’immunité diplomatique en son nom. Elle était plus tard inculpé en Grande-Bretagne causant la mort par conduite dangereuse.

Mais la nature de l’immunité de Mme Sacoolas a été remise en question après que son propre avocat a déclaré lors d’une audience ce mois-ci en Virginie qu’elle travaillait pour une agence de renseignement au moment de l’accident et a précisé plus tard qu’elle était une employée du département d’État.

Pendant près de 18 mois, les parents de M. Dunn, Charlotte Charles et Tim Dunn, ont fait campagne pour que Mme Sacoolas soit poursuivie en Grande-Bretagne, se rendant à la Maison Blanche en 2019, où l’ancien président Trump les a accueillis et a tenté d’organiser une réunion avec Mme. Sacoolas, qui, selon lui, attendait dans une pièce voisine. Les parents de M. Dunn ont refusé de la rencontrer.

Le mari de Mme Sacoolas, Jonathan Sacoolas, travaillait à la RAF Croughton, une base militaire exploitée par l’US Air Force. En vertu d’un accord de 1995, les employés de cette base avaient renoncé à l’immunité pour des actions en dehors de leurs tâches professionnelles, mais cet accord ne couvrait pas leurs personnes à charge – une échappatoire juridique qui a été fermée après l’accident.

L’aveu de M. McGavin remet en question si et comment Mme Sacoolas pouvait bénéficier de l’immunité diplomatique. Dans un premier temps, les autorités britanniques et la presse ont laissé entendre que sa qualification d’immunité découlait du travail de son mari. Mais en tant qu’employée du Département d’État, elle peut bénéficier de l’immunité en tant que diplomate américaine, et non en tant qu’épouse d’un. Le parent de M. Dunn tient à faire toute la lumière sur son statut.