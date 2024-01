La famille de Griselda Blanco porte plainte pour empêcher la diffusion du spectacle de Sofia Vergara

La succession du baron de la drogue colombien Griselda Blanco, qui fait l’objet d’une prochaine mini-série Netflix mettant en vedette Sofía Vergara, poursuit le service de streaming et l’acteur/producteur pour tenter d’arrêter la sortie de la série jeudi.

Le fils de Blanco, Michael Corleone Blanco, et son épouse, Marie Blanco – identifiés dans la plainte comme Michael Sepulvedablanco et Marie Sepulvedablanco – ont déposé une plainte mercredi devant le tribunal du comté de Miami-Dade en Floride, qui a été obtenue vendredi par USA TODAY. TMZ a été le premier à rapporter la nouvelle.

Michael Corleone Blanco, qui est sortir un livre à propos de sa mère, accuse les créateurs de la série d’avoir utilisé son “œuvre littéraire artistique” inédite et son portrait “pour dépeindre l’histoire de sa vie et celle de sa mère, Griselda Blanco De Trujillo” sans autorisation ni crédit, selon son procès.

Dans une déclaration publiée vendredi au nom de la famille, Elysa Galloway, avocate des Blancos, a déclaré à USA TODAY : “Michael Blanco était plus que disposé à partager son travail acharné et les détails non publics de la vie de sa mère avec Latin World Entertainment/Netflix. s’il devait être équitablement indemnisé.

“Cependant, dans le cas de Netflix/Latin World Entertainment, les accusés ont approché Michael Blanco pour obtenir son travail, son point de vue et sa perspicacité, pour ensuite faire demi-tour et agir comme s’il n’existait pas, dans une tentative apparente de récolter leurs propres profits”, a-t-il ajouté. la déclaration continue. “Il est décevant que Latin World Entertainment/Netflix prétende qu’il est acceptable d’utiliser le travail commercial de Michael Blanco sans sa permission.”

USA TODAY a contacté les représentants de Latin World Entertainment, Netflix et Vergara pour commentaires.

Michael Blanco affirme que Netflix a refusé de le consulter

Blanco “a consacré plusieurs années à documenter méticuleusement ses récits privés, ainsi que la vie de sa mère, avec l’intention de publier un livre et de développer un feuilleton espagnol”, indique le procès. Il demande une injonction temporaire contre Netflix pour empêcher le streamer de diffuser la série limitée le 25 janvier et d’utiliser prétendument son œuvre littéraire artistique ; il réclame également au moins 100 000 $ de dommages et intérêts.

Blanco allègue que deux des accusés dans cette affaire, Andres Hernando Lopez et Rafael Alfredo Rojas Vega, avaient accepté en 2009 de l’aider à publier un livre et à développer un feuilleton espagnol. Il accuse également Lopez d’avoir rencontré Netflix pour discuter de l’histoire de la famille de Blanco, mais Netflix a refusé d’utiliser les conseils ou le travail littéraire de Blanco.

Blanco pense que Lopez et Rojas Vega “ont commencé à vendre et/ou à fournir activement, dans l’attente d’une compensation, des œuvres littéraires artistiques privées et inédites (de Blanco)”.

“‘Griselda’ est une dramatisation romancée inspirée de la vie de Griselda Blanco, avisée et ambitieuse, qui a créé l’un des cartels les plus puissants de l’histoire”, lit-on dans la description de Netflix de la série dramatique en six épisodes.

“Tout était faux”Non, Sofía Vergara n’a pas consommé de cocaïne pour le rôle de Griselda Blanco