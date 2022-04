La famille de Gilbert Gottfried demande des dons pour la maladie myotonique « débilitante »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La famille de Gilbert Gottfried demande aux fans de la célébrité décédée de montrer leur soutien en donnant de l’argent pour la recherche sur la maladie qui lui a coûté la vie.

Mercredi, un tweet partagé depuis le compte officiel du regretté comédien et sa famille ont demandé des dons pour la recherche de la maladie myotonique « débilitante ».

« En l’honneur/à la mémoire de Gilbert Gottfried qui est décédé » trop tôt « de la dystrophie myotonique de type 2 : au lieu de fleurs, veuillez envisager de faire un don pour la recherche sur cette maladie débilitante. Faites un don ici », a commencé le tweet, avec un lien direct vers le site de dons.

« Merci beaucoup, Dara, Lily et Max Gottfried », conclut le message.

GILBERT GOTTFRIED, COMÉDIEN ET ÉTOILE D’ALADDIN, MORT À 67 ANS APRÈS UNE MALADIE

Gottfried était l’une des voix les plus reconnaissables du show business avant sa mort à 67 ans.

L’interprète estimé – connu pour sa voix crue et brûlée et ses blagues grossières – est décédé le 12 avril d’une tachycardie ventriculaire récurrente due à la dystrophie myotonique de type II, a déclaré son ami de longue date et publiciste Glenn Schwartz à Fox News Digital.

« En plus d’être la voix la plus emblématique de la comédie, Gilbert était un mari, un frère, un ami et un père merveilleux pour ses deux jeunes enfants. Bien qu’aujourd’hui soit un jour triste pour nous tous, continuez à rire aussi fort que possible en l’honneur de Gilbert. « , a déclaré sa famille dans un communiqué partagé sur Twitter le 12 avril.

Gottfried laisse dans le deuil sa femme Dara, sa fille Lily, 14 ans, son fils Max, 12 ans, sa sœur Karen et son neveu Graham.

LES CO-STARS « ALADDIN » DE GILBERT GOTTFRIED SE SOUVIENNENT DU COMÉDIEN « BIEN-AIMÉ » : « NOS CŒURS SONT BRISÉS »

Il a épousé sa femme Dara en février 2007. Dara, 52 ans, travaillait dans l’industrie de la musique et a même été productrice exécutive de l’émission de son mari, « Gilbert Gottfried : Dirty Jokes » en 2005.

Selon le New York Times, le couple s’est rencontré pour la première fois dans les années 90 après les Grammy Awards. Le couple a choisi de vivre une vie plus privée et n’a partagé qu’un aperçu de leur vie personnelle via les réseaux sociaux. Dara a un Instagram compte sur lequel elle a partagé quelques photos d’elle avec sa famille.

En 2013, le couple a participé à « Celebrity Wife Swap », dans lequel la femme de feu Alan Thicke, Tanya Callau, a échangé sa place avec la femme de Gottfried, Dara.

Gottfried a fréquemment travaillé pour la télévision et les films pour enfants, notamment en jouant le perroquet Iago dans « Aladdin » de Disney.

La co-star de Gottfried dans « Aladdin », Linda Larkin, a partagé une image sur Instagram se souvenant de l’acteur décédé en son nom et des autres co-stars de « Aladdin » de Gottfried, Scott Weigner et Jonathan Freeman.

« Nos cœurs sont brisés par la perte de notre ami bien-aimé, collaborateur, fauteur de troubles dans les coulisses et esprit le plus irrévérencieux, plein de lumière et de magie. Gilbert Gottfried, tu étais unique en son genre », a-t-elle déclaré.

« Le monde a eu de la chance de vous avoir, et nous aussi. J’adore Jonathan, Linda et Scott », a-t-elle ajouté, signant la déclaration d’elle-même avec Weigner et Freeman.

Larkin a exprimé la princesse Jasmine dans le film de 1992 tandis que Weigner a exprimé Aladdin. Freeman a joué le rôle de Jafar.

Il a eu des rôles de voix récurrents dans plusieurs spin-offs de « Aladdin », ainsi que « Ren and Stimpy » et « The Fairly OddParents ».

En 2014, Gottfried a joué dans la saison 14 de « The Celebrity Apprentice » avec « The Five’s » Geraldo Rivera.