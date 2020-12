La famille de George Michael a écrit un message de Noël émouvant à ses fans quatre ans après sa mort tragique.

Après la mort choc du chanteur de Wham à l’âge de 53 ans le jour de Noël 2016, sa sœur Mélanie Panayiotou est restée en contact avec ses fans sur son site officiel, partageant un message à chaque période des fêtes.

Tragiquement, elle est décédée subitement le troisième anniversaire de sa mort à l’âge de 59 ans, quelques jours à peine après avoir envoyé son message.

Cette année, leur sœur Yioda a repris la douce tradition.

Dans un message émouvant, elle a remercié les fans de George pour leur soutien après la mort tragique de ses frères et sœurs.







Le message se lit comme suit: « Bonjour à tous, amies et amis partout,

«À cette époque de l’année dernière, Mélanie vous écrivait, comme elle l’avait si bien fait depuis le décès de George le jour de Noël 2016, pour vous remercier tous pour l’amour et les bons vœux que vous aviez envoyés à la famille en 2019.

«Melanie adorait communiquer avec les fans et les amours de George partout dans le monde, mais quand elle a écrit… Nous ferons un écart et profiterons du bien autant que nous le pouvons cette année à venir…, aucun d’entre nous n’aurait pu savoir à quel point l’année 2020 se serait révélée être, et aucun de nous n’aurait pu savoir que d’ici quelques jours, elle nous serait enlevée si soudainement.

«Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont envoyé vos pensées et votre amour à Noël dernier lorsque Mélanie est décédée; nous avons lu chaque message et vos paroles et votre amour étaient un immense réconfort à un moment de terrible tristesse.







Il a continué: «Il y avait tellement de beaux messages, mais un s’est démarqué pour moi… et merci au groupe de fans qui l’ont envoyé.

« Chère Mélanie

«Vos messages et votre soutien ont donné aux Lovelies une telle force. Ils nous ont motivés à soutenir la charité et à« faire avancer ».

«Nous continuerons nos bonnes actions en vos deux noms. Puissiez-vous maintenant reposer dans la paix céleste avec George et votre Mère.

« Heaven Sent Heaven Stole »







«Des mots parfaits pour conclure….

« Envoi d’espoir pour une pause de Noël paisible et aimante, mais vous la passerez.

« Avec amour Yioda, Jack et David xxxx »

Une belle photo en noir et blanc de George et Mélanie ensemble a également été publiée sur le compte Instagram de la star.

Melanie est vue debout à côté de son frère alors qu’il est assis à un microphone armé d’une guitare.







Un fan au cœur brisé a commenté: « Je les aime tous les deux et je sais qu’ils sont avec leur Mère céleste. »

« Envoi d’amour et de prières, des mots si vrais … le ciel a envoyé, le ciel a volé », a écrit un autre.

Un troisième a écrit: « Tu nous manques George .. Joyeux Noël »