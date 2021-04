La chroniqueuse nationale Suzette Hackney est à Minneapolis pour le procès de Derek Chauvin, faisant des reportages sur les gens, la scène et l’ambiance.

L’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, est assis jour après jour dans une salle d’audience du comté de Hennepin, écoutant des témoignages et écrivant sur un bloc-notes juridique. Sa prise de notes est constante.

J’aurais aimé savoir ce qu’il écrivait. Chauvin est apparemment sur une île, avec seulement ses avocats de la défense. Il y a une chaise réservée dans la salle d’audience pour ses amis et sa famille. La plupart du temps, personne n’y est assis.

En revanche, les membres de la famille de George Floyd s’assoient à tour de rôle tous les jours dans le siège qui leur est réservé dans le coin arrière de la salle d’audience. Seuls deux journalistes se trouvent dans la salle d’audience, un représentant du pool d’une organisation imprimée et un de la diffusion.

Chauvin est accusé d’avoir tué Floyd en mai dernier, s’agenouillant sur son cou pendant plus de neuf minutes en essayant de l’arrêter. Le procès, qui a conclu sa deuxième semaine, est télévisé en raison des restrictions de foule dues aux précautions contre le COVID-19.

Le procès a été difficile à digérer. La relecture constante de la vidéo sous différents angles; la nature graphique et les descriptions de la mort de Floyd; le témoignage émotionnel de ceux qui ont été témoins de l’incident – tout cela est traumatisant.

Peut-être trop traumatisant pour ceux qui aiment Chauvin. Imaginez ce que ressent la famille de Floyd.

L’épouse de Chauvin a demandé le divorce quelques jours seulement après la mort de Floyd, selon une déclaration du 29 mai 2020 du bureau du droit de la famille de Sekula.

«Ce soir, j’ai parlé avec Kellie Chauvin et sa famille. Elle est dévastée par la mort de M. Floyd et sa plus grande sympathie va à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui pleurent cette tragédie. Elle a demandé la dissolution de son mariage avec Derek Chauvin », indique le communiqué. «Bien que Mme Chauvin n’ait pas d’enfants de son mariage actuel, elle demande respectueusement que ses enfants, ses parents aînés et sa famille élargie bénéficient de la sécurité et de l’intimité pendant cette période difficile.

Lundi, le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arrondondo, a déclaré que Chauvin continuait à s’agenouiller sur le cou de Floyd une fois qu’il avait été menotté, couché sur le ventre et ne montrant aucun signe de résistance n’était « en aucun cas, forme ou forme » la politique ou la formation du département ne fait certainement pas partie de notre éthique ou de nos valeurs. «

Chauvin, 45 ans, est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

