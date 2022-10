La famille de George Floyd en colère contre Kanye West — RT Games & Culture

Kanye West a déclenché une réaction violente en remettant en cause la cause du décès de George Floyd, un homme noir dont la mort en 2020 en garde à vue a déclenché une vague de troubles sociaux aux États-Unis. Les proches de Floyd envisagent désormais une action en justice contre la star du hip hop, selon leur avocat.

Apparaissant dimanche sur le podcast “Drink Champs”, West a affirmé que Floyd était mort d’un empoisonnement au fentanyl, plutôt que des actions du policier Derek Chauvin. « J’ai regardé le documentaire sur George Floyd que Candace Owens a sorti… Ils l’ont frappé avec du fentanyl. Si vous regardez, le genou du gars n’était même pas sur son cou comme ça, “ West a déclaré, suggérant apparemment que Floyd a reçu de force le médicament.

Après que l’animateur du podcast ait averti West d’être “attention à ce sujet” le rappeur a ensuite demandé si son interview serait même publiée, affirmant que le “Les médias juifs m’ont bloqué.” Il a déjà été suspendu de plusieurs plateformes de médias sociaux pour avoir publié une série de tweets antisémites au début du mois, disant qu’il allait “death con 3 sur les juifs” et les accusant de créer une culture d’annulation. West a également suscité la controverse récemment en faisant une apparition à la Fashion Week de Paris de cette année portant une chemise portant les mots “White Lives Matter”.















En réponse aux affirmations de West, la famille de Floyd envisage maintenant une action en justice contre lui, selon l’avocat de la famille, Lee Merritt. Dans un tweet dimanche, il a affirmé que remettre en question la cause du décès de Floyd “sape et diminue le combat de la famille Floyd.”

Alors que des traces de plusieurs drogues, dont du fentanyl, ont été trouvées dans le système de Floyd lors de l’autopsie, la raison officielle de sa mort a été déterminée comme étant un arrêt cardiorespiratoire causé par Chauvin agenouillé sur son cou pendant huit minutes. Les conclusions officielles indiquent que Floyd avait été privé d’oxygène, ce qui a entraîné des lésions cérébrales, une insuffisance cardiaque et, finalement, la mort.

Chauvin, un vétéran du département de police de Minneapolis âgé de 46 ans qui faisait partie de la police depuis 19 ans, a depuis plaidé coupable d’avoir causé la mort de Floyd et a été reconnu coupable de meurtre involontaire au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. . Il purge actuellement une peine de 21 ans dans une prison fédérale.

L’arrestation en mai 2020 et la mort de Floyd qui a suivi ont contribué à déclencher une vague de protestations pour la justice raciale non seulement aux États-Unis, mais également dans d’autres pays occidentaux. Cela a également contribué à donner naissance au tristement célèbre mouvement Black Lives Matter, qui a organisé des manifestations qui, dans certains cas, sont devenues violentes, faisant des dizaines de morts américains et causant des milliards de dollars de dégâts matériels.