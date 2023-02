La famille de Gabby Petito dit que la mère de Brian Laundrie a proposé d’enterrer le corps dans une lettre: “Brûler après avoir lu”

L’avocat Patrick Reilly, représentant les parents de l’adolescente assassinée Gabby Petito, a déclaré mardi devant le tribunal que la mère de Brian Laudrie lui avait écrit une lettre contenant des détails sur “l’aider à sortir de prison, à obtenir une pelle et d’autres choses”.

La comparution devant le tribunal et la demande de lettre font partie de l’affaire Petito contre la famille Laundrie, qu’ils poursuivent pour détresse émotionnelle au milieu de la disparition et du meurtre de leur fille.

L’avocat de la défense de The Laundrie a fait valoir que la lettre n’était pas pertinente, affirmant qu’elle était antérieure à la disparition de Gabby.

L’avocat Patrick Reilly, représentant les parents de l’adolescente assassinée Gabby Petito, veut une lettre que la mère de Brian Laundrie lui a écrite lui proposant d’enterrer un corps, CNN rapports. La demande intervient alors que la famille Petito poursuit les Laundrie pour détresse émotionnelle lorsque leur fille a disparu et a finalement été retrouvée morte.

Petito et Laundrie étaient fiancés et faisaient un road trip à travers le pays quand, plus tard, révélé, ils se sont disputés physiquement. La police est intervenue mais n’a pas pris de mesures suffisantes pour séparer le couple. Après que Laundrie soit rentrée chez elle sans Petito, une recherche, qui a suscité l’attention mondiale, a commencé. Pétition a été plus tard trouvé – sa mort a été gouverné un homicide. La lessive s’est enfuie et décédé par suicide, et le FBI a déclaré qu’une note en sa possession l’avait vu admettre la mort de sa fiancée.

Le FBI a parlé d’une deuxième note de la mère de Laundrie qui a également été retrouvée en sa possession. Reilly a déclaré devant le tribunal mardi que cela incluait “l’aider à sortir de prison, obtenir une pelle et quelques autres choses”.

De plus, il comprenait une instruction spécifique : « Brûler après lecture ».

L’avocat de la défense des blanchisseries, P. Matthew Luka, a fait valoir mardi la non-pertinence de la lettre, déclarant: “Ce document est antérieur au voyage de Brian et Gabby, donc sa création n’a vraiment aucun rapport avec les événements malheureux qui se sont déroulés. Je sais que certains des termes utilisés dans la lettre sont malheureux et pourraient suggérer qu’ils ont un lien, mais ce n’est pas le cas.

Reilly a répliqué: “Le langage de cette lettre est accablant, et cette lettre fait référence à apporter une pelle et à enterrer un corps.”

La juge Danielle Brewer a répondu: “Je ne vois pas en quoi cela ne serait pas pertinent pour l’action.”

Les Petitos demanderont à nouveau la lettre dans leur cas car ils prévoient d’interroger Roberta Laundrie à ce sujet dans une déposition.

L’affaire doit passer en jugement en août.