La famille de Donovan Lynch a payé un règlement de 3 millions de dollars à VA Beach

Combien d’argent les villes devront-elles continuellement verser aux familles des personnes qui ont été injustement tuées par la police avant qu’elles ne commencent à vraiment s’attaquer aux problèmes de culture et de formation des forces de l’ordre ? Nous demanderions combien de personnes doivent être tuées, mais ils ne semblent pas trop s’en soucier…

BOSSIP avait précédemment rapporté la mort de Donovan Lynch, cousin de Pharrell Williams, lorsqu’il avait été abattu par la police à Virginia Beach lors d’une fusillade de masse en 2021. Lynch n’était pas un suspect dans la fusillade, bien au contraire, il était un citoyen légalement armé qui était autorisé à porter son arme à feu et qui craignait probablement pour sa vie alors que des coups de feu retentissaient autour de lui. Que les flics le disent, il « brandissait » une arme à feu. Euh, duh, il y avait du chaos et de la violence tout autour de lui !

Selon WTKR, malgré le fait que l’officier qui a tué n’a pas fait et ne fera pas face à des accusations criminelles, la ville de Virginia Beach a accepté de payer à la famille de Lynch un règlement de 3 millions de dollars. Le règlement fait suite à la poursuite de 50 millions de dollars que la famille de Donovan a intentée contre la ville. Voici une partie de la déclaration qui a été publiée à la suite de l’annonce de la résolution civile :

Au fur et à mesure que nous en avons appris davantage au fil du temps sur les faits de cette nuit et de cette rencontre fatidiques, nous en sommes venus à comprendre qu’une série d’événements malheureux ont conduit à la mort de Donovon cette nuit-là – ce qui, avec le recul, n’aurait jamais dû se produire car il a été déterminé plus tard que ni Donovon ni l’officier n’a déclenché les événements qui se sont produits.

La question est la suivante : si Donovan ne faisait rien de mal, le flic l’a identifié à tort comme une menace et s’est ensuite suicidé, pourquoi aucune accusation n’est-elle déposée ? Aucun flic ne devrait jamais obtenir un « laissez-passer gratuit » sur un corps. S’ils tirent et tuent la mauvaise personne, il devrait y avoir des conséquences personnelles DIRE ET une restitution financière. Je ne peux pas simplement dire “mon mauvais” et continuer à avancer.

Repose en paix, Donovan Lynch.