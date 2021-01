Donald Trump est entré dans l’histoire en tant que premier président américain à être destitué pour la deuxième fois, scellant sa place comme l’une des personnalités politiques les plus controversées de l’histoire.

Depuis la perte des élections et le refus de concéder, les fausses allégations de truquage des votes, les émeutes du Capitole et ces tweets qui ont conduit Trump à être expulsé des médias sociaux, tout capital politique restant détenu par la Première famille a piqué du nez.

Les espoirs de futures courses politiques de Trump ou de sa fille Ivanka ont ensuite été laissés en lambeaux lorsque la Chambre des représentants a voté en faveur de la destitution dans la chambre même qui a été envahie par les émeutiers le 6 janvier.

Il conclut une montagne russe de quatre ans pour la première famille et bien que le drame soit loin d’être terminé, nous pouvons revenir sur la façon dont la présidence Trump a affecté les membres de la famille qu’il a emmenés pour le trajet.

Cependant, ce n’est pas encore terminé, car un procès au Sénat, prévu après l’assermentation de Joe Biden, déterminera non seulement l’avenir de Trump, mais aussi celui de sa famille férocement ambitieuse.

La Première Dame est apparemment tombée au sol ces dernières semaines alors que le drame post-électoral faisait boule de neige et que le bâtiment du Capitole était tombé aux mains des émeutiers.

Plus tard, elle s’est prononcée pour condamner l’attaque, qui a fait cinq morts, se disant « déçue et découragée par ce qui s’est passé ».

Melania est restée aux côtés de son mari tout au long de sa présidence mouvementée, mais son langage corporel «froid» a été régulièrement interprété comme des signes de discorde au sein du mariage.







Les photos d’elle lors de l’inauguration de Trump en 2017 semblent la montrer comme l’épouse fidèle se tenant fièrement aux côtés de son mari lors de son assermentation.

Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, son refus de tenir la main de Trump lors d’événements publics, des sourires rapides comme l’éclair qui disparaissaient dès qu’il lui tournait le dos – ont continué à être repris et débattus.

La mystérieuse Melania a intrigué le public et continue de le faire alors que la présidence touche à sa fin chaotique, beaucoup prédisant que cela pourrait signifier la fin de plus que le mandat de Donald Trump.







En mettant de côté tout drame potentiel sur le mariage, les rapports suggèrent que Melania est en fait désireuse de suivre les traces d’autres Premières Dames en publiant un livre.

Bien qu’il soit peu probable qu’il s’agisse d’un mémoire dans le style du best-seller Becoming de Michelle Obama ou d’un juteux révélateur, les rapports suggèrent que Melania a eu des «discussions préliminaires» avec les éditeurs et souhaite mettre la plume sur papier.

CNN rapporte que le projet est plus susceptible d’être un « livre de table basse centré sur la photo sur l’histoire de l’hospitalité à la Maison Blanche » ou « centré sur les projets de conception qu’elle a achevés alors qu’elle était première dame ».

Le fils du couple, Barron, 14 ans, reste à l’école en Floride et le site a rapporté qu’il est probable que Melania se rendra dans le Sunshine State une fois à Washington, DC. est fait.

Les déménageurs avaient déjà fait leurs valises et il semblerait que Melania puisse bientôt se remettre debout dans la station familiale de Mar-a-Lago.

Ivanka Trump et Jared Kushner







Après l’élection de son père, Ivanka et son mari Jared Kushner sont partis de New York à Washington, DC. pour prendre des boulots à la Maison Blanche.

Ivanka s’est fait connaître en travaillant pour les différentes entreprises de Trump, et en trouvant ses marques auprès de ses propres marques de mode et de joaillerie, en plus de travailler comme mannequin avant de devenir conseillère du président.

Elle est également devenue chef du nouveau Bureau des initiatives économiques et de l’entrepreneuriat, tandis que son mari a également été nommé l’un des conseillers officiels de Trump.







Après la défaite électorale de son père et la destitution qui a suivi, Ivanka et Jared sont restés très silencieux et seraient devenus des parias sociaux parmi leur cercle d’amis d’élite à New York, avec une source disant à Vanity Fair: «La puanteur de sa famille est presque impossible à descendez.

« Comment vous associez-vous aux personnes les pires et les plus toxiques de l’histoire des États-Unis? »

Une autre source ajoutée à CNN, la paire a essayé de contrôler les dégâts dans le but de protéger leurs futures carrières.







Ils ont dit: « Ils essaient de garder le peu qui leur reste en termes de devises vendables comme atouts. »

On dit maintenant qu’ils planifient un déménagement en Floride, l’État où Ivanka aurait planifié sa propre course politique.

On pense qu’ils ont acheté un terrain près de Miami – dans une zone connue sous le nom de Billionaire’s Bunker – où ils peuvent construire leur propre domaine privé alors qu’Ivanka comploterait pour défier le sénateur Marco Rubio pour son siège en Floride en 2022.

Cependant, seul le temps nous dira si Ivanka sera en mesure de lancer sa propre carrière politique sur le dos de son père avec de nombreux rapports suggérant que ce sera une bataille difficile maintenant.

Donald Trump Jr.







Don, Jr.est le fils aîné de Trump et a été occupé à gérer l’entreprise de son père à New York au cours des quatre dernières années.

Fervent partisan de Trump, Don faisait partie des membres de la famille qui l’ont soutenu après les émeutes du Capitole et le démarrage ultérieur du président sur Twitter.

Il a partagé une capture d’écran du compte suspendu de Trump et a écrit: « Vous regardez la pièce d’Orwell en 1984 dans la vraie vie. »

Des rumeurs avaient suggéré que Don Jr.envisageait une course politique dans les années à venir – certains affirmant qu’il pourrait faire une offre présidentielle en 2024 si son père ne le faisait pas.







Alors que le procès de destitution de son père se dirige vers le Sénat, le résultat pourrait déterminer l’avenir politique pour les deux.

Si Trump est reconnu coupable, les sénateurs pourraient voter pour interdire à l’ancien président d’occuper à nouveau ses fonctions à l’avenir – laissant la côte libre à Don, Jr., pour qu’il prenne la place de son père en 2024.

Cependant, avec le soutien fervent de Don Jr. à son père à la suite des émeutes du Capitole et de ses autres enchevêtrements avec les affaires de Trump Senior, il ne reste peut-être que peu de bonne volonté pour propulser Don sur l’échelle politique.

Eric et Lara Trump







Le deuxième fils de Donald Trump, Eric, a également aidé à gérer l’entreprise pendant que leur père dirigeait le pays.

Comme son frère, Eric a été un fervent partisan de son père – même en critiquant le contrecoup de ses tweets d’émeutes au Capitole dans le cadre d’une «culture d’annulation».

Bien qu’Eric ne semble pas avoir d’ambitions politiques propres, sa femme Lara aurait envisagé de se présenter à un siège au Sénat dans son État d’origine, la Caroline du Nord, en 2022.

Elle est entraîneuse personnelle et ancienne productrice de télévision, et a également été une fervente partisane de son beau-père.

Bien que leurs liens étroits avec Trump deux fois destitué ne nuisent à aucune des perspectives d’Eric, cela pourrait nuire aux projets de Lara de se présenter aux élections.

Tiffany Trump







Tiffany est le seul enfant de Trump de son deuxième mariage avec la star de la télévision Marla Maples, et a régulièrement fait l’objet de ragots suggérant qu’elle est le mouton noir de la famille.

Elle a essayé la musique et le mannequinat – et a même fait un stage chez Vogue, mais est allée à l’université et a obtenu un diplôme en droit.

Contrairement à ses frères et sœurs aînés, Tiffany a surtout évité de s’impliquer dans la carrière politique de son père.







Elle a fait des apparitions à la Convention nationale républicaine en 2016 et 2020, et est apparue sur 60 Minutes avec ses demi-frères et sœurs, mais elle a été moins ouverte politiquement que les autres enfants de Trump.

Tiffany était également la seule issue de Trump, à part le jeune Barron, à ne pas faire partie de son équipe de transition lors de sa première prise de fonction.

Avec un diplôme en droit à son actif, il est probable que Tiffany n’aura pas à chercher trop dur pour un emploi lorsqu’elle décidera de la voie à suivre.

Cependant, jusque-là, elle est sûre de divertir ses 1,3 million d’abonnés Instagram avec ses photos régulières de ses vacances somptueuses et de ses adorables chats.