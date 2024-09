La famille de Diana a prévenu Harry que Meghan Markle « ne s’intégrerait pas » à la famille royale | Royal | Actualités

Bien que le prince Harry soit resté proche de la famille de la princesse Diana après la mort de sa mère, et qu’il soit toujours proche d’eux à ce jour, il a été affirmé que les Spencer avaient averti le prince que Meghan Markle « ne s’intégrerait pas » à la famille royale.

Dans le livre de Tom Bower, Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors, il a été revendiqué que le frère de Diana, Earl Spencer, a été invité à parler à Harry de sa relation avec Meghan avant le mariage du couple.

Les sœurs de Charles Spencer et de Diana, Lady Sarah McCorquodale et la baronne Jane Fellowes, auraient pensé que Meghan aurait du mal à s’intégrer à la Famille royale.

Le livre affirme également que les frères et sœurs de Diana ont eu du mal à voir des similitudes entre Diana et Meghan Markle, malgré les affirmations d’Harry selon lesquelles les deux étaient semblables.

Tom a écrit : « Harry pensait que la famille et les amis de Diana verraient une similitude entre Diana et sa fiancée. Toutes deux, a-t-il dit, partageaient les mêmes problèmes. Il était déçu. Personne n’était d’accord sur le fait que sa mère vulnérable avait quelque chose en commun avec sa petite amie. »