La famille de Deepika Padukone teste COVID positif, le père Prakash Padukone hospitalisé | Nouvelles des gens

New Delhi: Le père de l’actrice de Bollywood Deepika Padukone et joueur de badminton Prakash Padukone a été testé positif au coronavirus et est actuellement hospitalisé à Bengaluru.

Prakash, le premier Indien à remporter le prestigieux titre des All England Championships en 1980, sera licencié cette semaine.

« Il y a environ 10 jours, Prakash, sa femme (Ujjala) et sa deuxième fille (Anisha), ont développé des symptômes et se sont fait tester et les résultats se sont avérés positifs », Vimal Kumar, un ami proche du légendaire navette et directeur de la Prakash Padukone Badminton Academy (PPBA), a déclaré au PTI.

« Ils se sont isolés mais après une semaine la fièvre de Prakash n’est pas descendue, donc samedi dernier, il a été admis dans un hôpital ici à Bangalore. Il va bien maintenant. Tous ses paramètres sont bons, sa femme et sa fille sont à la maison et lui aussi, espérons-le, sera libéré dans 2-3 jours », a-t-il ajouté.

Le père de Deepika, Prakash Padukone, est l’un des joueurs de badminton les plus importants en Inde, en particulier dans les années 1970 et 1980.

Tout comme son père, Deepika avait également un penchant pour le sport depuis son plus jeune âge et jouait au badminton dans des championnats de niveau national lorsqu’elle était adolescente.

Auparavant, l’actrice, qui dirige l’ONG de santé mentale « The Live Love Laugh Foundation » et est très vocale sur les problèmes de santé mentale, avait partagé des lignes d’assistance pour la santé mentale sur sa page Instagram.

Sur le plan du travail, Deepika a été vu pour la dernière fois dans le film de 2020 « Chappak » basé sur la vie de la survivante de l’attaque à l’acide Laxmi Agarwal. Elle sera ensuite vue dans le prochain film sportif ’83’ basé sur la victoire de l’Inde à la Coupe du monde de cricket de 1983.

Elle jouera également dans l’adaptation indienne du film de comédie américain «The Intern» aux côtés de la mégastar Amitabh Bachchan et du prochain film de YRF «Pathan» aux côtés de Shah Rukh Khan. Le joueur de 35 ans a également été encordé pour le drame d’époque de Karan Johar, « Takht ».

(Avec entrées PTI)