La famille de Daunte Wright atteint un règlement de 3,2 millions de dollars avec Brooklyn Center, Minn.

La ville de Brooklyn Center, dans le Minnesota, a accepté de verser un règlement de 3,2 millions de dollars à la famille de Daunte Wright, un homme noir de 20 ans qui a été mortellement abattu par un policier lors d’un contrôle routier en avril 2021 près de Minneapolis. L’officier a dit qu’elle avait l’intention de tirer avec son Taser à la place.

Le règlement, annoncé mardi par l’équipe juridique de la famille de M. Wright, sera finalisé après qu’un accord soit également conclu sur des mesures « non monétaires », notamment une formation pour la police de la ville. Les avocats ont déclaré mardi qu’ils prévoyaient que l’accord inclurait une formation pour le département de police du centre de Brooklyn sur des sujets tels que l’intervention des agents, les préjugés implicites, la désescalade et la manière d’aborder les crises de santé mentale. Dans le cadre du règlement, l’Université de St. Thomas est sur le point de fournir au service de police une formation gratuite sur les compétences culturelles et les préjugés implicites.

Katie et Arbuey Wright, les parents de M. Wright, ont déclaré mardi dans un communiqué qu’ils espéraient que les résidents du centre de Brooklyn se sentiraient plus en sécurité « en raison des changements que la ville doit apporter pour résoudre nos réclamations ».