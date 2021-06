La famille de Daredevil Alex Harvill rend hommage alors qu’une amie dit qu’elle savait qu’il y avait « une chance » qu’il meure lors d’un saut record – The Sun

Les AMIS et la famille du motard et casse-cou Alex Harvill disent qu’ils savaient qu’il y avait toujours une chance qu’il meure en essayant de battre un record du monde de saut.

Harvill, 28 ans, s’entraînait pour une cascade record à Moses Lake, dans l’État de Washington, lorsqu’il s’est écrasé et est décédé après que son saut ait échoué.

Daredevil Alex Harvill est décédé dans un accident jeudi alors qu’il s’entraînait pour un saut record du monde Crédit : Instagram/Alex Harvill

L’accident s’est produit à l’aéroport international du comté de Grant à Moses Lake, Washington Crédit : Instagram/Alex Harvill

« Tout le monde là-bas a été traumatisé par cela », a déclaré l’amie de la famille Debbie Williams. « Je savais qu’en venant ici aujourd’hui, il y aurait une chance. J’espérais vraiment que ce ne serait pas le cas. » « La prochaine chose que je sais, il est sorti de la rampe et il n’a pas atteint la colline », a déclaré Williams. « Son pneu arrière… on dirait qu’il s’est attrapé, puis il a volé dans les airs et son casque s’est détaché. Et puis vous commencez juste à prier. » Harvill, qui avait précédemment établi un record du monde pour le plus long saut de terre à terre, pointant à 297 pieds en 2013, est décédé alors qu’il était transporté par avion à l’hôpital, ont annoncé les autorités. Selon la vidéo tournée par KREM 2, il a fallu environ deux minutes et demie à un EMT pour atteindre Harvill.

Des séquences vidéo montrent Harvill en train de décoller alors qu’il s’entraînait pour le saut record

Harville avait déjà battu un record du monde pour le plus long saut en moto hors route

« Je suis infirmière, donc cela a été traumatisant pour moi », a déclaré le témoin Becca Camden. « En regardant ça, avec son casque qui se détache… » Dans une déclaration publiée à la station, la famille de Harville a déclaré « alors que c’était évidemment un événement très tragique qui s’est déroulé, Alex faisait ce qu’il aimait faire. Et nous remercions tout le monde pour leur élan de soutien. » De telles tragédies ne sont pas rares dans le monde des casse-cou, la compagnie du célèbre cascadeur Robbie Knievel commentant la perte de Harvill.

« Nos sincères condoléances vont à la famille Harvill et aux amis d’Alex, ils sont tous dans nos pensées et nos prières », a déclaré le PDG de Team Knievel, Warren Croyle.

« Nous aimerions profiter de cette occasion pour rappeler aux gens que de telles cascades doivent être prises très au sérieux car le potentiel de tragédie existe. »

Harvill, qui vivait à Ephrata, Washington, laisse dans le deuil sa femme Jessica et ses deux enfants

Le couple est parents de Willis, cinq ans, et Watson, un nouveau-né Crédit : Instagram/Alex Harvill

« Nous regrettons d’annoncer aujourd’hui lors de notre premier événement du spectacle aérien – la tentative de saut de record du monde Guinness, Alex Harvill a été blessé lors de son échauffement avant le saut et a été transporté à l’hôpital », a écrit le Mose Lake Airshow dans un message , où s’est produit l’accident.

« Nos cœurs sont avec Alex et sa famille », a-t-il poursuivi. « Tous les bénéfices du saut d’aujourd’hui seront reversés à Alex pour contribuer à ses frais médicaux. »

Un GoFundMe créé pour Harville a jusqu’à présent atteint 65 000 $ de son objectif de 75 000 $.

Harvill tentait de battre le record de distance du plus long saut à moto, établi à 351 pieds – l’équivalent de la longueur totale but à but d’un terrain de football de la NFL – par Robbie Maddison en mars 2008.

« Nos plus sincères condoléances vont à la famille, aux amis et aux proches d’Alex », a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué.

Selon les rapports, Harvill a atterri en deçà de la pente descendante de la rampe d’atterrissage lors d’un entraînement, ce qui l’a fait voler à environ 20 pieds au-dessus du guidon avant d’atterrir.

SAUT D’ENREGISTREMENT

Le casque de Harvill se serait envolé dans l’accident.

Une autopsie sera pratiquée vendredi, selon le coroner du comté de Grant, déterminant la cause exacte du décès.

Harvill, qui vivait à Ephrata, Washington, laisserait dans le deuil sa femme, Jessica, et ses enfants Willis, cinq ans, et Watson, un nouveau-né.

Le mois dernier, s’adressant au Columbia Basin Herald, Harvill a déclaré: « Je roule depuis l’âge de 4 ans, mais avant cela, je roulais à l’avant du vélo de mon père.

« Toute ma vie, j’ai conduit des motos tout-terrain et j’ai admiré tous ceux qui courent sur des motos tout-terrain et je considère ces gars comme des héros. »

En 2013, Harvill a établi le record du plus long saut de terre à terre à un peu plus de 297 pieds.