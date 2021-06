La famille de Danielle Jones assassinée fait appel à l’oncle tueur pour révéler où il a caché le corps de la jeune fille de 15 ans

LA famille de Danielle Jones assassinée a demandé à son assassin de révéler où il avait caché le corps de la jeune fille de 15 ans.

Des proches se sont joints aux flics pour faire un plaidoyer émotionnel à l’occasion du 20e anniversaire de la mort de l’écolière.

L’oncle de Danielle, Stuart Campbell, 63 ans, a été reconnu coupable du meurtre en 2002 et emprisonné à perpétuité Crédit : PA : Association de la presse

L’oncle tueur Stuart Campbell a toujours refusé de dire où il avait jeté le corps de Danielle Crédit : ©2011 Agence de presse Eastnews/Peter Lawson Agence de presse Eastnews

Son oncle Stuart Campbell, 63 ans, a été reconnu coupable du meurtre en 2002 et emprisonné à perpétuité.

Mais il a toujours refusé de dire où il avait jeté le corps de Danielle.

Les flics et les officiers à la retraite qui ont travaillé sur l’affaire ont déposé des fleurs au QG de la police de Chelmsford, Essex, et ont observé une minute de silence.

La mère de Danielle, Linda, a déclaré qu’elle espérait que Campbell « ferait la bonne chose et nous permettrait de laisser reposer notre fille chérie ».

La police d’Essex a déclaré: « Danielle n’a jamais quitté nos pensées à tous. »

Malgré des recherches approfondies, le corps de Danielle n’a jamais été retrouvé Crédit : MARTIN DALTON