La famille de Damas préservant la tradition tourbillonnante soufie

Anas al-Kharrat, trois ans, lève gracieusement une main vers le ciel alors que sa longue robe blanche virevolte autour de son petit corps qui tourne. Ses talents de danseur se retrouvent dans la famille – son derviche père Muayad tourne à côté de lui, devant un public fasciné.

« Anas a appris à tourner avant d’apprendre à parler », a déclaré son père, s’exprimant dans un restaurant de Damas. « Il est le plus jeune danseur derviche de Syrie ».

Le tourbillon – une sorte de méditation émouvante à travers laquelle les soufis cherchent à communier avec le divin – voit les interprètes virevolter au rythme hypnotique de la prière, jusqu’à ce qu’ils atteignent un état de transe.

Populaire en Iran, en Afghanistan et en Turquie, la danse a émergé aux côtés du soufisme – une approche spirituelle de l’islam, fondée par des adeptes du mystique et poète persan du XIIIe siècle Jalal al-Din Rumi.

La famille Kharrat est l’une des plus réputées de Damas et compte 20 danseurs derviches qui se produisent souvent pendant le mois sacré islamique du Ramadan.

Le Muayad a commencé à virevolter dès son enfance, enseigné d’abord par son grand-père, puis son oncle et enfin son père.

À 28 ans, il possède maintenant une boutique de parfums dans un marché populaire de Damas, mais sa véritable passion réside dans la pratique spirituelle soufie.

«Le soufisme en général est un moyen d’adorer et d’exaltation», a-t-il dit.

«Le tourbillon n’est qu’une façon d’atteindre Dieu.»

– ‘Humilité’ –

Le Muayad a déclaré qu’il pouvait faire tournoyer des dizaines de fois par minute « sans s’éloigner d’un pouce de l’axe ».

Dans une Syrie ravagée par la guerre, le tourbillon offre un soulagement des malheurs d’un conflit qui a été exacerbé par une grave crise économique et la pandémie de coronavirus, a-t-il déclaré.

«Chaque fois que je me sens en détresse… je me cantonne dans ma chambre, je me retourne et me retourne jusqu’à ce que je me sente en paix.»

Dans le salon de leur maison à Damas, Muayad a passé une longue robe blanche sur la tête d’Anas avant de l’aider avec une veste assortie et un grand bonnet de feutre bordeaux.

Autour d’eux se tenaient des parents dans des tenues assorties et des casquettes similaires «sikke», qui peuvent être brunes ou noires et sont conçues pour imiter la forme de bâton de la première lettre du mot Dieu en arabe («Allah»).

Ils descendent ensuite un long escalier vers une cour, pour pratiquer le tourbillon au rythme de la prière avec le frère de Muayad, Mahmoud.

Le jeune homme de 34 ans apprend aux enfants à tenir leurs bras en tournoyant.

«En levant les bras, nous implorons la miséricorde de Dieu et envoyons une prière au ciel», a déclaré Mahmoud, faisant un geste vers le ciel.

«Placer nos mains contre notre poitrine est un signe de soumission et d’humilité devant Dieu.»

Avant le déclenchement du conflit syrien en 2011, Mahmoud s’est produit dans plusieurs pays européens et a même fait une tournée aux États-Unis.

«Nous avons passé plus de temps à l’extérieur de la Syrie qu’à l’intérieur», a-t-il déclaré.

Les restrictions de voyage imposées aux Syriens en raison du conflit ont interrompu les représentations de la famille à l’étranger, les forçant à maintenir la tradition en se produisant lors d’événements locaux.

« Nous avons joué dans des restaurants et des mariages », a déclaré Mahmoud.

Les représentations en soirée pendant le Ramadan «sont l’un de nos derniers espoirs» de gagner sa vie, a-t-il ajouté.

Le mois sacré est une période chargée de l’année pour les derviches tourneurs, qui se produisent devant le public en sirotant un café ou en fumant la chicha dans les cafés et les restaurants après une journée de jeûne.

Presque tous les endroits populaires de la capitale offrent une forme de performance de derviche pour attirer les clients.

«Nous attendons avec impatience le mois de Ramadan pour partager ce rituel avec les gens», a déclaré Mahmoud.

«Le tourbillon est pour chaque moment et lieu, mais c’est encore plus spirituel pendant le Ramadan».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici