La famille de Damar Hamlin est reconnaissante pour l’élan de soutien

La famille de Damar Hamlin a exprimé sa gratitude pour l’élan de soutien manifesté envers la sécurité des Buffalo Bills qui a subi un arrêt cardiaque après avoir fait un tacle tout en demandant à tout le monde de garder le joueur hospitalisé dans leurs prières mardi.

“Nous sommes profondément émus par les prières, les paroles aimables et les dons des fans à travers le pays”, a déclaré la famille de Hamlin. écrit dans un message posté sur le compte Twitter du représentant marketing du joueur, Jordon Rooney. “Votre générosité et votre compassion ont signifié le monde pour nous.”

La famille a également remercié les premiers intervenants, le personnel médical de l’UC Medical Center, les Bills et les Bengals de Cincinnati pour leur soutien.

Hamlin, 24 ans, est resté dans un état critique un jour après que les Bills ont déclaré que son cœur s’était arrêté en faisant un tacle dans le premier quart d’un match contre les Bengals. Le personnel médical a restauré son rythme cardiaque pendant des moments frénétiques sur le terrain avant qu’il ne soit chargé dans une ambulance, les joueurs et les entraîneurs aux yeux larmoyants des deux équipes ayant du mal à cacher leurs émotions.

“Avant tout, les Bengals continuent d’envoyer des pensées et des prières à Damar Hamlin et à sa famille. Nos cœurs sont avec tout le monde en cette période sans précédent – ​​ce que nous pouvons faire, c’est nous soutenir les uns les autres”, a déclaré le président des Bengals, Mike Brown, dans un communiqué publié. par l’équipe.

“Alors que le personnel médical a pris des mesures extraordinaires, les deux équipes ont fait preuve de respect et de compassion tandis que les fans dans le stade et les gens de tout le pays ont renforcé le soutien à Damar et l’amour l’un pour l’autre”, a ajouté Brown. “Les Bengals sont reconnaissants pour l’amour et la compassion manifestés par tous. Prions pour Damar.”

Hamlin a été blessé en s’attaquant au receveur des Bengals Tee Higgins lors d’un jeu apparemment routinier qui ne semblait pas exceptionnellement violent. Hamlin a reçu une RCR sur le terrain et a été rejoint dans l’ambulance par sa mère avant de partir pour l’hôpital.

Alors que le joueur de deuxième année des Bills était sous sédation dans un lit d’hôpital avec sa famille à ses côtés, l’esprit de compétition et de générosité de Hamlin n’a pas été perdu pour ceux qui le connaissent.

“Tout ce que je peux dire, c’est qu’il se bat. C’est un combattant”, a déclaré Rooney à l’émission “Good Morning America” ​​d’ABC. “La famille est de bonne humeur. Nous le prenons évidemment minute par minute, heure par heure.”

La scène effrayante, qui s’est déroulée devant un public de télévision nationale sur “Monday Night Football” d’ESPN, a mis la NFL en attente, le match étant suspendu. Cela a déclenché une vague de soutien pour placer la vie de Hamlin avant le sport et a mis au premier plan la personne généreuse qu’est le joueur.

“J’ai beaucoup de respect et d’amour pour lui en tant qu’être humain, son engagement à poursuivre ses objectifs et ses rêves de faire ce qu’il fait en ce moment, c’est-à-dire jouer dans la NFL”, a déclaré l’entraîneur des Pittsburgh Steelers Mike Tomlin, qui connaît Hamlin depuis l’âge de 12 ans. “Le voir prendre des décisions personnelles et en faire une réalisation, c’est juste un honneur d’apprendre à connaître des jeunes comme ça. J’ai eu l’occasion de lui exprimer cela chaque fois que je l’ai vu. “

Les coéquipiers de Hamlin se sont également ralliés à son soutien.

“Demar Hamlin est un travailleur extrêmement dur et attentionné. Il est loyal, honnête et peut toujours vous faire sourire”, a déclaré le joueur de ligne offensif des Bills. Rodger Saffold a écrit dans un post Twitter. “C’est plus qu’un athlète, c’est un fils et un frère. Je prie pour que Dieu lui fasse miséricorde et nous le ramène.”

De nombreuses équipes de la NFL ont annulé leurs disponibilités médiatiques mardi, y compris les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui doivent se rendre à Buffalo pour les finales de la saison des deux équipes dimanche. Le calendrier de la NFL est maintenant en évolution après que le match entre Buffalo (12-3) et Cincinnati (11-3) – une confrontation avec des implications pour les séries éliminatoires de l’AFC – a été reporté indéfiniment.

On ne sait pas comment la ligue jonglera avec son calendrier pour accueillir les Bills et les Bengals. Les deux équipes liées aux séries éliminatoires sont censées jouer deux matchs, dont celui de lundi soir, avant l’ouverture des séries éliminatoires le 14 janvier.