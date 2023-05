La famille de Christian Glass, abattue par la police après avoir appelé le 911, reçoit un paiement record de 19 millions de dollars

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

La famille de Christian Glass, qui a appelé le 911 après que sa voiture soit restée coincée et a ensuite été tué par balle par la police, recevra un paiement de 19 millions de dollars – le plus gros paiement pour inconduite policière de l’histoire du Colorado.

M. Glass a été tué par balle à Silver Plume, à l’ouest de Denver, dans le centre de l’État, au cours de l’été de l’année dernière.

Quatre gouvernements locaux de l’État paieront chacun une partie du règlement pour atteindre le montant record. En plus des fonds, la famille recevra également l’assurance que l’État et ses services de police adoptent des mesures pour s’assurer qu’un incident similaire ne se reproduise plus, selon 9Nouvelles.

M. Glass a appelé le 911 le 10 juin de l’année dernière après que sa voiture se soit retrouvée coincée sur une route de la petite ville, un ancien camp minier d’argent. Sept agents de cinq agences ont répondu. M. Glass a été tué par balle une heure et dix minutes après avoir appelé pour un bilan de santé mentale.

Il a dit aux policiers à plusieurs reprises qu’il avait peur d’ouvrir la portière de la voiture ou de baisser sa vitre, mais la police a quand même tenté de faire sortir M. Glass du véhicule.

L’adjoint du comté de Clear Creek, Andrew Buen, qui a depuis quitté son emploi, a brisé la vitre du côté passager, Tased Mr Glass, et lui a tiré dessus avec des sacs de haricots, qui n’étaient pas létaux.

Les officiers ont déclaré que M. Glass avait alors tendu la main avec un petit couteau, incitant l’officier Buen à lui tirer dessus cinq fois, tuant M. Glass.

Ses parents, Simon et Sally Glass, ont déclaré dans un communiqué via leurs avocats qu’ils espéraient que le règlement fonctionnerait comme un message selon lequel l’injustice ne sera pas acceptée et que les responsables de la mort de leur fils seront tenus responsables, y compris les officiers qui n’ont pas n’agissons pas pour protéger M. Glass.

La famille a déclaré précédemment qu’elle souhaitait d’autres actes d’accusation pour ces bureaux.

Joanna Schwartz, professeure de droit à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré à 9News que « 19 millions de dollars, c’est beaucoup d’argent ».

«Je pense que cette agence réfléchira attentivement à la manière dont elle fonctionnera à l’avenir, et d’autres départements de la région et du pays vont également prendre connaissance de cette poursuite. Mais je pense que ce sont les changements non économiques qui auront le plus d’impact direct sur le département dans un avenir immédiat », a-t-elle ajouté.

Le comté de Clear Creek, l’ancien département de l’officier Buen, a le plus gros paiement – 10 millions de dollars. Dans le cadre du règlement avec le comté, les parents de M. Glass pourront parler aux nouvelles recrues de la patrouille rejoignant le bureau du shérif du comté de Clear Creek. Le comté devrait également créer une équipe d’intervention en cas de crise avant le 1er janvier 2025.

Le programme de co-répondant à travers le comté associera des agents de santé mentale à des ambulanciers paramédicaux pour répondre aux appels avec la police afin de s’assurer que ce qui s’est passé dans le cas de M. Glass ne se reproduise plus.

Plus suit…