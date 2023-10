La famille de Charlotte Sena, une jeune fille enlevée dans un parc de New York avant d’être retrouvée saine et sauve, exprime son soulagement alors que le suspect est inculpé

La famille de Charlotte Sena, la fillette de 9 ans qui, selon les autorités, a été enlevée samedi dans un parc de l’État de New York avant d’être retrouvée vivante cachée dans le placard d’une caravane deux jours plus tard, a partagé un message de soulagement en tant que ravisseur présumé. a été interpellé pour enlèvement.

« Nous sommes ravis qu’elle soit à la maison et nous comprenons que le résultat n’est pas celui que toutes les familles obtiennent », a déclaré Jené Sena, la tante de Charlotte, dans un communiqué.

« Un immense merci au FBI, à la police de l’État de New York, à toutes les agences mobilisées, à toutes les familles, amis et centaines de bénévoles pour avoir aidé à son retour en toute sécurité », a-t-elle ajouté.

Le suspect Craig Nelson Ross Jr., 47 ans, a été traduit en justice du jour au lendemain pour enlèvement au premier degré devant le tribunal municipal de Milton et a été placé en détention provisoire dans la prison du comté de Saratoga sans caution.

Sa prochaine date d’audience est fixée au 17 octobre.

Charlotte Sena avait disparu samedi soir alors qu’elle faisait du vélo seule dans un parc d’État de Moreau Lake.

Elle campait avec sa famille et a été vue pour la dernière fois vers 18h15, a indiqué la police d’État.

Au début, elle faisait une boucle à vélo dans un parc avec des amis de la famille, puis elle a fait une boucle seule et n’a pas réussi à revenir. Son vélo a été retrouvé sur la boucle, ont indiqué les autorités.

Une alerte Ambert a été activée dimanche et plus de 400 membres du personnel de recherche et de sauvetage certifiés l’ont recherchée lundi.

Les recherches massives ont abouti à la découverte de la petite fille saine et « en bonne santé » lundi soir à 18h32.

La police d’État a déclaré lundi soir que les enquêteurs avaient entendu parler d’une personne qui se trouvait « dans la zone » du parc d’État de Moreau Lake au moment où Charlotte a disparu et que plusieurs résidences où la personne était connue pour résider ont été fouillées.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que les autorités avaient ciblé le suspect après qu’il ait déposé une demande de rançon au domicile des parents de Sena lundi matin et qu’une empreinte digitale correspondait à une arrestation pour conduite en état d’ébriété effectuée en 1999 à Saratoga.

« Il s’est littéralement rendu à la boîte aux lettres de la famille (…) à 4h20 du matin », pour déposer la note, a déclaré le gouverneur.

Cette empreinte digitale, a-t-elle déclaré, a conduit à une résidence voisine où le suspect a été retrouvé.

Il a été arrêté lundi soir à la résidence, une caravane de camping-car, sur un site où réside également sa mère. Deux équipes SWAT ont fait une « entrée dynamique » dans ses quartiers d’habitation, a déclaré Hochul. Le suspect aurait résisté à son arrestation et aurait été légèrement blessé, a indiqué la police d’État.

On ne sait pas encore si Ross connaissait ou non la famille Sena.

La police d’État devrait partager plus de détails sur l’affaire lors d’une conférence de presse mardi.