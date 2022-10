La famille de Cary, un enfant de 3 ans tué par un autobus scolaire, poursuit les districts scolaires de Crystal Lake, chauffeur d’autobus – Shaw Local

La mère d’un Cary de trois ans qui a été tué après avoir été heurté par un autobus scolaire en mai a été témoin de l’accident, selon une plainte pour mort injustifiée déposée par la famille.

Après l’accident, la conductrice du bus s’est inquiétée pour son travail et a déclaré que l’enfant “avait couru devant moi”, a allégué le procès, qui a été déposé lundi contre Crystal Lake Elementary School District 47, Community High School District 155, le Accord conjoint de transport et le chauffeur d’autobus.

“Au cours de mes 25 années de pratique, c’est l’une des pires tragédies que j’ai jamais vues”, a déclaré jeudi l’avocat Glen Dunn, qui représente la famille dans le procès. “C’est tellement triste et aussi terrifiant et horrifiant.”

Les responsables des districts 47 et 155 n’ont pas pu être joints pour commenter jeudi.

Samuel Huddleston, trois ans, jouait dehors devant sa maison à Cary sur son scooter jouet le 16 mai, tandis que sa mère, Rachel, le supervisait, indique le procès.

Ce faisant, Rachel a vu un autobus scolaire “voler” sur la route, selon le procès. Le bus était exploité par l’accord conjoint sur les transports, qui est l’accord par lequel les deux districts scolaires exploitent leurs services de transport.

Le bus, conduit par Koleen Janquart, tournait à gauche de Cherry Street sur Hill Street et a écrasé Samuel malgré que sa mère ait essayé de “faire signe de la main et de crier” au bus, indique le procès.

Après avoir heurté Samuel, ce qui l’a fait atterrir sur la chaussée, le bus a heurté le bambin une deuxième fois, roulant sur son corps, “lui causant une grande douleur, des blessures, des souffrances, des blessures et finalement… la mort”, selon le procès.

Janquart, qui avait un élève dans le bus au moment de l’accident, a commencé à crier des jurons et qu’elle “a renversé un enfant”, indique le procès, citant l’enfant à bord du bus. Elle a ensuite contacté son employeur, mais n’a pas appelé le 911, selon la poursuite.

Son superviseur, le directeur adjoint des transports Teresa Peragine, est alors venu sur les lieux et est entré dans le bus malgré la sécurité de la police et disant que personne ne pouvait entrer, indique le procès. Peragine a alors commencé à essayer d’accéder à la vidéo et à l’audio à bord, et a ignoré les ordres de la police de descendre du bus, selon le procès.

Les rapports du département de police de Cary indiquent que Peragine est montée dans le bus pendant que l’officier chargé de le surveiller parlait à un autre voisin.

Alors qu’un rapport indique qu’elle a dit qu’elle essayait d’obtenir le sac à main et le téléphone de Janquart, l’agent Will Halasz a déclaré qu’elle tentait d’obtenir la vidéo du bus. Il lui a ensuite dit de «se retirer du bus ou elle serait expulsée», selon les rapports, qui ont été obtenus par le Northwest Herald grâce à une demande de Freedom of Information Act.

Le dossier personnel de Peragine, obtenu via une demande FOIA distincte du district 47, montre qu’elle a postulé pour le poste de directrice adjointe en mai 2021 et a été embauchée en juin. Elle a été réprimandée en février et en mai 2022 pour “conduite non professionnelle”, les deux lettres indiquant que ce n’était pas la première fois qu’elle agissait de cette façon, citant à plusieurs reprises qu’elle aurait été impolie ou inappropriée.

La deuxième réprimande, qui a été qualifiée de “dernier avertissement”, est intervenue une semaine après la mort de Samuel et a détaillé la conduite que le district a jugée non professionnelle, à la fois sur les lieux de l’accident et les jours qui ont suivi. Le district n’a pas répondu à une enquête sur son statut d’emploi jeudi, mais elle n’était plus répertoriée comme directrice adjointe des transports sur le site Web du district.

Peragine a dit à la police d’aller chercher un superviseur et a dit qu’elle attendrait dans le bus, selon le procès. Elle est ensuite descendue après avoir été informée qu’elle serait expulsée si elle ne se conformait pas.

“Il y a de très gros points d’interrogation dans cette affaire”, a déclaré Dunn. “Et nous avons l’intention d’aller au fond d’eux.”

L’une de ces questions concerne la vidéo de l’accident, qui n’est pas disponible, indique le procès. Bien que la vidéo et l’audio soient disponibles pour les trajets matinaux du bus, le contenu manque pour l’après-midi.

Le procès allègue que les districts auraient fourni la vidéo “s’ils pensaient que les preuves leur seraient favorables”. Les poursuites indiquent qu’à aucun moment les districts n’ont fourni une “excuse raisonnable” pour expliquer pourquoi la vidéo est manquante.

« Sur l’information et la croyance, [district and TJA officials] converti, copié, déplacé, sauvegardé et/ou supprimé des données sur le disque dur vidéo et audio provenant de [the bus]», indique le procès.

Le département de police de Cary rapporte l’état de l’accident selon lequel le disque dur du bus a été récupéré. Un officier a rapporté qu’il était retourné au bureau de district pour voir si des séquences vidéo de l’après-midi pouvaient être obtenues, mais l’officier a déclaré qu’aucune information supplémentaire ne pouvait être recueillie.

Les avocats du cabinet d’avocats Tressler LLP, basé à Chicago, représentent Janquart à la fois pour une paire de billets qu’elle a reçus à la suite de l’accident et pour le procès pour mort injustifiée, a confirmé jeudi l’avocat Charles LeMoine du cabinet.

LeMoine a déclaré que Janquart n’avait pas encore reçu de procès et a refusé de commenter davantage la question.

Janquart, 61 ans, de Crystal Lake, à la suite de l’accident, a été mis en congé administratif dans l’attente des résultats de l’enquête, et a été cité près de quatre mois après l’accident pour avoir omis de faire preuve de prudence pour éviter une collision avec un piéton et pour avoir omis de réduire la vitesse pour éviter un accident, qui sont tous deux considérés comme des délits mineurs et n’entraînent pas de peine de prison.

Lors d’une comparution devant le tribunal jeudi après-midi, l’avocat de Janquart, Richard Capra, a déclaré au juge qu’une enquête sur un accident majeur était en cours. Une nouvelle date a été fixée au 15 décembre.

Le procès prétend que Janquart a été imprudente et négligente pour éviter l’accident et dans la façon dont elle a conduit le bus.

Un rapport d’autopsie effectué quelques jours après l’accident a montré que Huddleston était décédé des suites de multiples blessures contondantes.

Huddleston a été décrit comme “une petite lumière de soleil” qui avait “le plus grand sourire mais aussi le meilleur visage grincheux” dans une nécrologie publiée sur le site Web Davenport Family Funeral Homes and Crematory.

Il aimait pêcher, camper et chasser Big Foot dans les bois et jouer au parc, indique la nécrologie.

Huddleston avait cinq frères et sœurs, dont quatre frères aînés et une sœur cadette. Il laisse également dans le deuil sa mère et son père, ainsi que sa famille élargie.

La famille Huddleston n’a pas pu être jointe pour commenter.

La journaliste Amanda Marrazzo a contribué à ce reportage.