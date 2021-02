La famille de Caroline Flack partage des photos déchirantes d’elle en tant qu’adolescente et petite fille souriante

La famille de Caroline Flack a publié des photos inédites d’elle à l’adolescence avant la sortie d’un nouveau documentaire sur sa vie et sa mort.

Les clichés montrent une Caroline souriante quand elle était plus jeune avant la sortie de l’émission de Channel 4 Caroline Flack: Her Life and Death, à laquelle sa mère Christine participe pour rendre hommage à sa fille.

La défunte présentatrice de Love Island s’est suicidée en février 2020. Elle n’avait que 40 ans.

Sur une photo, Caroline est une écolière et rayonne pour la caméra alors qu’elle pose pour une photo d’école dans les années 90.







Elle a un bob court avec une séparation au milieu et voit un cardigan noir et un polo blanc, ainsi que ce qui semble être une couche de rouge à lèvres.

Une autre image la montre avec un énorme sourire sur son visage de la même période.

Caroline porte un haut court blanc et un bas de jogging alors qu’elle porte ses cheveux en petits pains.







Un troisième cliché montre Caroline et sa sœur jumelle Jody debout ensemble dans un champ boueux à Norfolk, où le couple a grandi.

Les jumeaux ont l’air très jeunes et portent des manteaux bleus assortis alors qu’ils posent ensemble pour la caméra.

Un autre les montre dans le même champ que Jody sourit et croise les bras, tandis que Caroline regarde plus sérieusement la caméra.







L’image finale est celle de Caroline et Jodie et leur maman câlinée de près alors qu’elles profitent d’une promenade dans les bois par une chaude journée d’été.

Ils portent des hauts rayés assortis et des jupes bleues avec des chaussettes blanches.

Vêtue d’une robe d’été blanche, la fière maman Christine les entoure de ses bras.







Caroline Flack: Her Life and Death regarde la vie de Caroline depuis son enfance jusqu’à sa carrière glamour en tant que présentatrice de télévision sur Love Island, et enfin jusqu’à sa mort tragique.

Il comprend également des entretiens avec sa mère Christine et ses amis les plus proches, y compris d’autres célébrités comme Olly Murs et Dermot O’Leary.

Une bande-annonce de l’émission Channel 4 a été publiée la semaine dernière et comprenait un clip de Christine parlant de Caroline.







Elle dit dans la vidéo: « C’était ma petite fille, ça ne semble pas réel. »

La bande-annonce montrait également des vidéos de son enfance, de ses débuts de carrière, des clips d’elle et de ses amis et des images de quand elle est devenue très célèbre.

* Caroline Flack: sa vie et sa mort seront bientôt diffusées sur Channel 4

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale