La famille de Brianna Grier intente une action en justice pour mort injustifiée de 100 millions de dollars

C’est une histoire si triste et nous espérons vraiment que cette famille tirera chaque centime et centime du département et des officiers impliqués.

La mère de Brianna Grier craignait pour la vie de sa fille alors qu’elle souffrait d’une crise de santé mentale en juillet 2022. Elle a appelé la police car elle n’avait aucune autre ressource pour aider son enfant. Malheureusement, cet appel téléphonique allait concrétiser les craintes de Mary Grier. Selon un Fox5Atlanta rapport, Mary Grier dit que deux adjoints anonymes du shérif du comté de Hancock sont arrivés sur les lieux et ont emmené Brianna « comme un chien » avec des menottes aux poignets et aux chevilles. Brianna a supplié les agents de subir un alcootest pour prouver qu’elle n’était pas en état d’ébriété et qu’elle ne constituait pas une menace pour eux.

Les images de la caméra corporelle révèlent que moins d’une minute après le début du trajet, les députés ont arrêté leur véhicule de patrouille et ont reculé de plusieurs mètres pour trouver Brianna allongée sur le sol. La lésion cérébrale qu’elle a subie après s’être cogné la tête l’a laissée dans le coma pendant 6 jours avant le décès de la mère de deux filles jumelles de 4 ans.

«Ils voulaient que la police l’aide – l’emmène à l’hôpital pour obtenir de l’aide. Ils avaient appelé avant de leur demander de l’aide », a déclaré l’avocat Ben Crump, qui représente la famille.

Crump et l’avocat Eric Hertz ont déposé une plainte de 100 millions de dollars contre le bureau du shérif du comté de Hancock pour « négligence grave » dans la sécurisation de Brianna dans le véhicule de police en toute sécurité. Le GBI a enquêté sur l’incident et le procureur de district T. Wright Barksdale a décidé de ne pas porter l’affaire devant un grand jury pour d’éventuelles poursuites.

« Ce qui s’est passé cette nuit-là est une tragédie extrême et quelque chose dont je comprends que les gens sont contrariés », a-t-il déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. « Sur la base de mon avis juridique après avoir parlé avec le GBI et après avoir examiné le dossier, aucun acte criminel n’a été perpétré par ces députés la nuit où Mme Grier a perdu la vie. »

Comment diable une femme rendue complètement impuissante a-t-elle pu sortir d’une voiture de police en mouvement s’il n’y avait absolument aucune négligence ? Donnez du sens.