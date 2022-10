La famille de Breonna Taylor rejoint “Red Table Talk”

Nous voulons que justice soit rendue à Breonna Taylor et nous sommes heureux de voir les personnes les plus proches d’elle continuer à se battre pour cela.

‘Red Table Talk’ accueille Tamika et Ju’Niyah Palmer et Kenny Walker

Dans leur première interview conjointe, la famille de Breonna Taylor, sa mère Tamika Palmer, sa sœur Ju’Niyah Palmer et son petit ami Kenny Walker – qui était là avec Breonna cette nuit tragique – rejoignent “Discussion de table rouge.”

Pour cette émission spéciale “Red Table Talk”, le petit ami de Taylor, qui a été le seul témoin de la mort de Breonna Taylor aux mains de la police, révèle ce qui s’est réellement passé cette nuit tragique. Son petit ami Kenny Walker donne son récit minute par minute en utilisant des images de caméras corporelles obtenues de la police. La mère et la sœur de Breonna se joignent à leur premier entretien exclusif ensemble depuis que quatre officiers ont été inculpés par le gouvernement fédéral pour sa mort. Le couple partage des détails choquants sur leur perte dévastatrice et la dissimulation qui a suivi.

La guerrière de la justice sociale Tamika D. Mallory et les brillants juristes Benjamin Crump, Laura Coates de CNN et Lonita Baker expliquent la suite. C’est une conversation importante, brute et captivante que tout le monde doit voir.

Découvrez un clip exclusif ci-dessous, où Benjamin Crump explique comment le meurtre de femmes noires par la police est si souvent balayé sous le tapis. Il note que la mort de Breonna Taylor sera la première fois dans l’histoire que des accusations fédérales sont portées contre des policiers pour le meurtre d’une femme noire en Amérique. Il note également que le mandat d’interdiction de frapper qui a conduit les officiers à faire une descente au domicile de Taylor était entièrement basé sur un mensonge.





Nous n’en parlons pas assez – comment les femmes noires ont été maltraitées et maltraitées par notre système judiciaire. Cela dit, personne, quelle que soit sa race ou son sexe, ne devrait être maltraité par les forces de l’ordre. Nos vies comptent.

Nous applaudissons ‘Red Table Talk’ pour s’attaquer à ce problème important.

L’épisode sera diffusé le mercredi 12 octobre à 9h PT / 12h HE le Montre Facebook.