La famille de Brampton repousse 3 hommes masqués qui tentent de voler une voiture dans l’allée, selon la police

La réflexion rapide des membres d’une famille de Brampton, en Ontario, a arrêté un vol de voiture en cours tôt vendredi, selon la police, et tout a été capturé sur vidéo.

Selon la police de Peel, l’incident s’est produit dans une maison près de Castlemore Road et Goreway Drive vers 2h30 du matin.

Trois hommes sont entrés par effraction dans une maison et un a volé un jeu de clés de voiture, a indiqué la police. Deux se sont enfuis à pied et celui qui avait les clés a tenté en vain de voler une voiture dans l’allée.

La police a déclaré qu’il avait ensuite été poursuivi dans la rue par les résidents de la maison, plaqué et coincé jusqu’à ce que des agents arrivent pour l’arrêter.

Gurbaj Sanghera, 18 ans, un membre de la famille, a déclaré que les vols de voitures mettent des vies en danger et que la police devrait faire plus pour arrêter ceux qui se cachent derrière.

« C’est une situation effrayante. J’espère que personne n’aura à traverser ça », a déclaré Sanghera à CBC Toronto vendredi. « Il faut être très prudent et prendre des précautions. »

Clé extraite de la boîte de Faraday

Sanghera a déclaré qu’il jouait à des jeux vidéo pendant que le reste de sa famille dormait, lorsqu’il a entendu une forte détonation. Il est descendu et a vu les trois hommes masqués à l’intérieur de sa maison. Il dit qu’il s’est figé, avant qu’ils ne commencent à courir et qu’il les ait poursuivis.

L’un avait un jeu de clés en main, sorti d’une boîte Faraday, destiné à bloquer les signaux émis par les porte-clés.

« Je crie alors que je me dirige vers ici, en espérant que mon frère et mon père entendent quelqu’un. Et ils entendent », a-t-il déclaré.

La vidéo de la caméra de sécurité montre deux hommes s’enfuyant tandis qu’un autre a du mal à entrer dans une Audi garée dans l’allée. Il monte mais ne peut pas partir et semble s’enfermer dans la voiture. En utilisant un autre jeu de clés, le frère de Sanghera a pu l’arrêter. La voiture était équipée d’une serrure antivol.

Puis l’homme descend du véhicule et s’en va à pied.

« Il se rend compte qu’il ne comprend pas, oui. Il essaie de s’enfuir », a déclaré Sanghera.

Sanghera, son père et son frère ont couru après l’homme et l’ont retenu jusqu’à l’arrivée de la police.

Const. Sarah Patten, porte-parole de la police de Peel, a déclaré que quatre véhicules avaient été volés dans la même rue entre août 2022 et août 2023.

Un homme de 25 ans de Toronto a été accusé d’un chef d’introduction par effraction et d’un chef de vol de plus de 5 000 $.