La famille de Bengaluru a planifié le crime parfait inspiré de « Drishyam », mais la police était plus intelligente

Les gens qui s’inspirent des films et vice versa sont courants. Voici l’histoire d’une famille de Bangalore qui a repris le film à succès Drishyam sérieusement et a décidé de vivre une vie somptueuse en utilisant la même méthode que celle montrée dans le film. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Drishyam, c’est un film où chaque membre d’une famille raconte encore et encore la même histoire et tout le monde a tendance à croire que c’est vrai. La famille finit par s’en tirer avec le crime dans le film. Une famille de cinq personnes à Anekal, ainsi que deux autres collaborateurs proches ont fait exactement cela. Ils s’en sont sortis à leur première tentative et ont célébré. Mais dame chance n’était pas à leurs côtés la deuxième fois, et ils se sont fait prendre. Raviprakash, 55 ans, le chef de famille, a dirigé le complot. Son fils de 30 ans, Mithun Kumar, sa belle-fille Sangeetha, sa fille Asha et son gendre Nallu Charan se sont associés pour exécuter le plan directeur. Le chauffeur de Mithun Kumar, Deepak, et son amie Asma ont joué le jeu.

Il y a quelques mois, ce gang a élaboré un plan à la hauteur de l’intrigue du film Drishyam. Ils ont accumulé tout l’or de la maison et l’ont hypothéqué auprès d’un prêteur sur gages à Yeshwantpur. Ils ont ensuite porté plainte auprès de la police disant qu’ils ont été volés de l’or. Ignorant ce plan, la police a fouillé partout et a résolu l’affaire. Ainsi, la famille a récupéré l’or et l’argent qu’ils avaient reçus du prêteur sur gages par l’intermédiaire d’un ami.

Enchantés du succès du plan, ils repartent. Cette fois, ils ont réuni 1 250 grammes d’or. Raviprakash a dit au chauffeur Deepak de mettre en gage l’or en morceaux auprès de divers prêteurs sur gages. Il a également promis de prendre en charge sa caution lors de son arrestation et de lui verser également de l’argent. Deepak accepte et participe à la pièce familiale. Asha a déposé une plainte auprès de la police de Sarjapur le 19 septembre 2021, affirmant que son sac avait été volé alors qu’elle se rendait dans un magasin de vêtements pour faire des courses. Elle a mentionné que le sac contenait 30 000 roupies en espèces, un téléphone portable et 1 250 grammes d’or. Elle a allégué qu’un homme est entré dans le magasin de vêtements dans lequel elle se trouvait et lui a arraché son sac. La police a vérifié les images de vidéosurveillance autour de la zone et a arrêté Deepak en décembre 2021. Puis le drame a commencé.

Les membres de la famille ont commencé à raconter la même histoire avec tous les moindres détails. Lors de son interrogatoire, Deepak a révélé les emplacements des prêteurs sur gages où il avait hypothéqué les bijoux. La police a pu récupérer environ 500 grammes d’or. Mais ils ont commencé à sentir quelque chose de louche après avoir vu les bijoux. Après que la famille ait identifié les bijoux comme étant les leurs, la police est devenue méfiante car elle estimait que certains modèles de bijoux étaient typiques d’un foyer musulman. Ils ont ensuite grillé Deepak qui a dévoilé toute l’intrigue. Les six membres de cette équipe sont désormais derrière les barreaux.

