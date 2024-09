La famille David et Victoria font l’objet d’une nouvelle controverse après le succès de la Fashion Week de Paris

Victoria et David Beckham font face à des difficultés à cause de leur fils de 19 ans, Cruz Beckham.

Selon Courrier quotidienle 27 septembre, Victoria a reçu de nombreux éloges pour sa collection Printemps/Été lors de la Fashion Week de Paris 2024. Cependant, peu de temps après la conclusion de l’événement, Cruz est apparu dans l’actualité pour de mauvaises raisons après que son ex-petite amie ait mis en ligne une vidéo.

L’ex-petite amie de Cruz, chanteuse de profession nommée Bby Ivy, a publié une vidéo désormais supprimée sur ses réseaux sociaux et l’a accusé de l’avoir « trompée ».

Dans la vidéo, on aurait pu voir les deux hommes en train de passer un moment intime, tandis que l’autre clip montrait Cruz jouant également de la guitare. Elle a sous-titré la vidéo qui disait: « C’est comme ça que nous étions ensemble et il a toujours triché. »

Elle a également affirmé que « son ex-petit-ami voyait une autre fille tout le temps », mais s’est abstenue de prononcer le nom de Cruz.

À mesure que la vidéo devenait virale, l’autre ex-petite amie de Cruz, Issey Moloney, s’est manifestée et a apporté son soutien à Ivy.

Notamment, le même média rapporte que Cruz était également liée à Issey plus tôt cette année, et ses réseaux sociaux contiennent toujours des vidéos d’elle et Cruz passant du temps ensemble, y compris certaines de leurs sorties nocturnes.

De plus, Cruz a rendu public sa nouvelle petite amie, Jackie Apostel, en juin de cette année, et elle a également rejoint Victoria à son défilé à Paris.

Il est pertinent de mentionner que lors du dîner de famille du clan Beckham après la réussie fashion week de Victoria, Apostel a également été aperçu aux côtés de Cruz.