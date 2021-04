MINNEAPOLIS – Katie Wright se pencha et embrassa le corps de son fils couché dans le cercueil avant de se redresser pour se retourner et reculer, les larmes coulant sur son visage.

D’un côté se tenait le révérend Jesse Jackson. De l’autre, le révérend Al Sharpton.

Entre eux se trouvait Daunte Wright, 20 ans, un homme noir abattu par la police dans le Brooklyn Center voisin le 11 avril. La mort de Wright a déclenché une nouvelle vague de colère dans une communauté encore sous le choc de la mort de George Floyd l’année dernière.

La mort de Wright est survenue au cours du procès pour meurtre du policier blanc maintenant licencié qui s’est agenouillé au cou de Floyd pendant plus de neuf minutes. Un jury a reconnu mardi que l’ancien officier, Derek Chauvin, pour meurtre, et la communauté noire de Minneapolis a célébré mardi soir un rassemblement bruyant devant le palais de justice. Mercredi après-midi, ils ont renouvelé leur deuil pour Wright.

« C’est triste, mec, surtout juste après les verdicts du procès, que nous devions entrer directement dans un autre moment comme celui-ci », a déclaré Trahern Pollard du groupe anti-violence We Push For Peace basé à Minneapolis. « La réalité est qu’il y a un gamin de 20 ans couché dans ce cercueil en ce moment et cela aurait pu être totalement évité. »

‘Il ne méritait pas ça’:La famille se souvient de Daunte Wright comme d’un père adorant qui aimait faire du sport et célébrer le 4 juillet

L’officier accusé d’avoir tué Wright, Kim Potter, était un vétéran de 26 ans qui, selon les responsables de la police, avait accidentellement sorti son arme de poing au lieu d’un Taser. Elle et le chef de la police ont démissionné presque immédiatement. Potter, qui est blanc, a été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré et doit comparaître devant le tribunal jeudi, le même jour que les funérailles de Wright.

La famille de Wright n’a pas parlé aux journalistes lors du visionnement.

Sharpton est sur le point de faire l’éloge funèbre lors des funérailles. S’adressant aux personnes en deuil mercredi, Sharpton a promis que lui et d’autres leaders nationaux des droits civiques demanderaient justice pour la famille de Wright, y compris son fils de 2 ans. Il a également déclaré que les parents de Wright, Katie et Aubrey, fêtaient leur anniversaire de mariage mercredi.

«Vous avez introduit la haine dans leur famille et nous allons la chasser et leur rendre justice», a-t-il déclaré. « Nous devons leur offrir un cadeau de mariage de justice. »