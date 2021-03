La famille d’Angelo Quinto dit qu’il est mort après que la police l’ait épinglé par le cou. La police nie avoir fait quelque chose de mal.

Les manifestants tiennent des pancartes indiquant «La haine est un virus» et «Arrêtez la haine asiatique» lors du rassemblement Mettre fin à la violence envers les Asiatiques à Washington Square Park le 20 février 2021, à New York. | Dia Dipasupil / Getty Images

Le vétéran de la marine philippine âgé de 30 ans souffrait d’une crise de santé mentale. Puis la police est arrivée.

La police d’Antioche, en Californie, a démenti mardi les allégations selon lesquelles le recours à la force aurait entraîné la mort d’Angelo Quinto, un vétéran de la marine philippine de 30 ans dont la famille est décédée quelques jours seulement après que la police l’ait épinglé par le cou pendant plusieurs minutes.

Une vidéo tournée le 23 décembre 2020, qui montre Quinto menotté et apparemment inconscient dans la chambre de sa mère avec du sang trempant son visage, a attiré une plus grande attention ces dernières semaines à une époque où les attaques anti-asiatiques sont en augmentation et que le pays continue de compter avec la violence policière raciste.

La sœur de Quinto a appelé le 911 cette nuit-là parce que son frère, qui souffrait d’une crise de santé mentale, aurait agi de manière erratique. Quatre policiers ont répondu et ont trouvé Cassandra Quinto-Collins, la mère de Quinto, embrassant son fils par terre pour essayer de l’empêcher de faire quoi que ce soit de dangereux. Les agents ont demandé à Quinto-Collins de se retirer pour pouvoir lui mettre les menottes. Quinto-Collins a déclaré que quelques instants plus tard, elle a vu un officier épingler le cou de son fils avec un genou pendant près de cinq minutes tandis qu’un autre policier retenait ses jambes – une description qui reflète étroitement le meurtre par la police de George Floyd, dont la mort a déclenché des manifestations à l’échelle nationale pour des motifs raciaux. justice l’été dernier.

Cependant, le service de police d’Antioche a déclaré que l’officier avait appliqué son genou pendant seulement quelques secondes «sur une partie de l’omoplate d’Angelo».

«À aucun moment, aucun agent n’a utilisé un genou ou d’autres parties du corps pour obtenir un effet de levier ou appliquer une pression sur la tête, le cou ou la gorge d’Angelo, ce qui est en dehors de notre politique et de notre formation», a déclaré le chef de la police d’Antioche, Tammany Brooks, lors de la conférence de presse de mardi. ajoutant que l’enquête est toujours en cours.

Bien que Quinto-Collins n’ait pas capturé la partie présumée épinglée au genou de la rencontre, la vidéo commence lorsque les agents ont réalisé que Quinto ne répondait pas, les incitant à retirer ses menottes. Les ambulanciers sont arrivés pour emmener Quinto dans un hôpital voisin, où il est décédé trois jours plus tard dans l’unité de soins intensifs.

La police n’a révélé la mort de Quinto que près d’un mois après l’incident, lorsque le Mercury News a commencé à rapporter l’histoire en janvier. La famille de Quinto a déposé une plainte pour décès injustifié – un précurseur d’un procès formel – contre la ville en février, alléguant que l’utilisation de la force de police avait finalement conduit à sa mort.

«Je ne devrais pas, ni personne d’autre, jamais avoir à regretter d’avoir appelé la police alors qu’ils sont censés être les personnes qui vous aident», a déclaré Isabella Collins, la sœur de Quinto, à NBC Bay Area.

L’affaire survient à un moment où l’Amérique est aux prises avec ce qu’il faut faire de deux crises convergentes: la violence policière – dans ce cas, le recours à la force spécifiquement contre les personnes atteintes de maladie mentale – et la violence contre les Américains d’origine asiatique. Et alors que les communautés pleurent, la mort de Quinto met en lumière les profondeurs historiques de la police raciste et du sentiment anti-asiatique en Amérique.

La mort de Quinto met en lumière l’histoire de la violence policière contre les Américains d’origine asiatique

Quinto, né aux Philippines, a été honorablement libéré de la marine américaine en raison d’une allergie alimentaire en 2019. Selon une nécrologie en ligne de Quinto, il voulait devenir concepteur de jeux vidéo et aimait pêcher, cuisiner et dessiner.

Lors d’une conférence de presse le mois dernier, sa famille a déclaré que le comportement de Quinto avait changé – montrant des périodes d’anxiété et de paranoïa – après une blessure à la tête l’année dernière. La famille a appelé la police cette nuit-là dans l’espoir de les aider à calmer Quinto, qui agissait apparemment de manière belliqueuse, mais ne s’attendait pas à ce que cela entraîne sa mort.

Tout au long de la rencontre, Quinto-Collins a déclaré que son fils avait également plaidé pour sa vie. «Il a dit: ‘S’il vous plaît ne me tuez pas. S’il vous plaît, ne me tuez pas »», a-t-elle déclaré à la station locale KTVU.

Alors que la famille affirme que Quinto est mort d’asphyxie par la police, la police d’Antioche affirme que les pathologistes n’ont trouvé aucune preuve d’étranglement ou d’écrasement des voies respiratoires. Bien que Quinto ait eu quelques blessures lors de la rencontre, Brooks a déclaré qu’aucune d’entre elles n’était mortelle, ajoutant qu’un test de toxicologie était en cours en raison de la consommation de drogue de Quinto.

La conférence de presse de la police d’Antioche intervient également quelques jours après que les responsables de la ville ont discuté de la possibilité d’une réforme de la police à la suite du cas de Quinto ainsi que d’un autre homme décédé en garde à vue à Antioche à la fin du mois dernier. La réforme comprendrait des mesures aussi simples que des caméras corporelles, qui sont déjà nécessaires dans de vastes étendues du pays, ainsi que des équipes d’intervention d’urgence en santé mentale et des conseils de surveillance communautaire – une mesure courante en cours dans de nombreuses villes à la suite des élections de l’année dernière. .

L’incident met également en lumière l’histoire cachée de la violence policière contre les Américains d’origine asiatique. En 1975, l’une des plus grandes manifestations jamais dirigées par des Américains d’origine asiatique a éclaté dans le quartier chinois de New York à Manhattan, à la suite du passage à tabac par la police de Peter Yew, 27 ans. Un mois auparavant, une série de fusillades policières et de contrôles de sécurité ont englouti Chinatown, où des policiers de New York ont ​​battu, traîné et fouillé Yew manifestement sans raison. En 1997, Kuan Chung Kao, un Taïwanais de 33 ans, a été abattu dans son allée du comté de Sonoma, en Californie. Il venait de rentrer chez lui après une altercation raciste dans un bar ce soir-là et voulait exprimer ses frustrations devant sa maison tard dans la nuit, alarmant ses voisins qui ont appelé le 911.

La mort de Quinto survient également alors que le sentiment anti-asiatique et les attaques sont en hausse. Selon Stop AAPI Hate, une organisation qui suit des rapports sur la violence anti-asiatique, environ 3 000 attaques verbales et physiques contre des Américains d’origine asiatique se sont produites depuis le printemps dernier. Plus récemment, un Philippin a été frappé au visage dans le métro de New York, un vieil homme thaïlandais a été agressivement poussé à San Francisco, entraînant sa mort, tandis qu’une Chinoise a été poussée contre un kiosque à journaux devant une boulangerie de la ville de New York.

Les récentes manifestations ont attiré l’attention non seulement sur la montée de la violence anti-asiatique, mais aussi sur les stéréotypes et les sentiments néfastes tissés dans la fibre américaine. D’une part, les Asiatiques sont considérés comme des «étrangers pour toujours» qui sont «sales» et mangent des aliments «malodorants»; de l’autre, ce sont des «minorités modèles» qui ont dépassé la discrimination pour devenir des ingénieurs et des médecins à succès, vivant le rêve américain. Aucun de ces éléments ne montre la réalité et la nuance des quelque 40 groupes ethniques qui composent la catégorie des «Américains d’origine asiatique» ou 12% qui vivent dans la pauvreté, ou des Asiatiques du Sud et du Sud-Est qui sont souvent plus sombres et souffrent le plus d’un sentiment anti-asiatique .

Pour l’instant, les militants continueront de protester et la famille de Quinto continuera de se battre par le biais de poursuites judiciaires. «Le chemin vers la justice n’est pas facile mais nous continuerons à lutter pour la justice pour Angelo et la justice pour tous», a déclaré la famille de Quinto dans un récent post Instagram. «Nous ne doutons pas que la vérité prévaudra.»