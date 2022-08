La famille d’Angel Lynn lève 150 000 £ pour la rénovation de sa maison après que sa fille de 21 ans a été endommagée au cerveau par un ex-voyou

LA famille d’une femme qui a subi des lésions cérébrales qui ont changé sa vie après avoir été kidnappée par son ex-petit ami a collecté 150 000 £ pour rénover sa maison pour l’accueillir.

Angel Lynn, 21 ans, est restée paralysée et incapable de manger, de marcher ou de parler toute seule après être tombée à l’arrière d’une camionnette sur l’A6 dans le Leicestershire à la suite d’un enlèvement par l’ex Chay Bowskill il y a deux ans.

La mère d’Angel, Nikki Lynn, a été informée par les médecins de se préparer au pire et a averti que sa fille pourrait ne jamais se remettre complètement de ses blessures.

Mais Angel a défié les pronostics et est maintenant capable d’écrire, de nourrir les animaux du zoo, de bouger sa jambe droite et d’aider Nikki à se laver.

La jeune femme de 21 ans est maintenant sur le point de rentrer définitivement de l’hôpital après que sa famille a reçu un permis de construire pour une extension de leur maison à Loughborough, dans le Leicestershire.

Une extension enveloppante, une salle d’eau au rez-de-chaussée, des médicaments et une buanderie font partie des plans de maison qui changent la vie.

Et un monte-charge pour emmener Angel dans le salon, la cuisine et la chambre va également aider la famille.

La famille souhaite également des unités qui peuvent être abaissées spécialement pour elle.

Près de 150 000 £ ont été collectés, mais maintenant, la famille a mis en place un financement participatif pour embaucher une armée de commerçants de style SOS DIY pour aider à lancer l’extension.

Ils espèrent également qu’il leur restera suffisamment d’argent pour payer l’équipement médical spécialisé et la réadaptation à long terme dont Angel aura besoin, a rapporté LeicestershireLive.

AngelLynn’s Big Build a reçu un afflux de soutien et une offre d’échafaudage gratuit a déjà été proposée à la famille.

Nikki a déclaré: “Les besoins d’Angel sont considérables et extrêmement à long terme et la construction doit être très spécifique.

“Nous sommes très reconnaissants pour toute l’aide apportée au cours des deux dernières années et c’est maintenant le grand effort pour la ramener chez elle dans un environnement sûr et adapté.”

Angel rentre tous les jours du Queen’s Medical Center à Nottingham pour passer du temps avec sa famille – mais avec l’aide du public, Nikki espère pouvoir rentrer à la maison pour de bon.

Une fois les travaux de construction terminés, Angel devrait avoir un retour échelonné les week-ends.

Sa maman va alors se former pour être sa soignante.

La fille doit avoir un équipement de communication installé sur son fauteuil roulant qui lui permettra de taper des lettres avec sa main droite pour créer des phrases et communiquer avec ses proches.

Angel mange à travers un tube dans son estomac alors qu’elle a du mal à avaler mais a droit à une glace par semaine pour réapprendre l’action vitale.

Angel, avait 19 ans lorsqu’elle a été emmitouflée à l’arrière d’une camionnette dont elle est tombée plus tard sur l’A6 Loughborough Road près de Mountsorrel, Leicestershire, le 17 septembre 2020.

Bowskill, 20 ans, et son copain Rocco Sansome, également 20 ans, ont tous deux été reconnus coupables d’enlèvement en janvier après un procès à Leicester Crown Court.

Bowskill, d’Empingham Drive, Syston, qui a également été reconnu coupable de comportement coercitif et de contrôle et de perversion du cours de la justice – il a été condamné à sept ans et demi de détention.

Il a également admis avoir possédé du cannabis et avoir conduit la camionnette sous l’influence de la drogue – il a été déclaré non coupable de lésions corporelles graves en relation avec les allégations selon lesquelles il aurait poussé Angel hors de la camionnette de déménagement.

Sansome, de Wanlip Lane, Birstall, a été condamné à 21 mois de détention.

Pour faire un don à la collecte de fonds, visitez : https://gofund.me/2e1fb7dc

Comment obtenir de l’aide Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, en signalant les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être coincé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.

