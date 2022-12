La famille d’Ali Daei est prise pour cible après avoir soutenu les manifestations en Iran

La légende du football avait pris la parole pendant des mois, disant au gouvernement iranien de répondre aux demandes de son peuple, se faisant l’un des critiques les plus éminents de sa répression des manifestations qui ont englouti le pays pendant plus de 100 jours.

Les autorités ont fait connaître leur mécontentement début décembre en fermant deux commerces appartenant à la star à la retraite, Ali Daei.

Puis lundi, a-t-il dit, ils sont allés plus loin – forçant un avion de ligne iranien à atterrir en plein vol afin qu’ils puissent balayer la femme et la fille de M. Daei hors de l’avion et les empêcher de quitter le pays.

Ce n’était que le dernier exemple d’une répression draconienne par le gouvernement qui, ces dernières semaines, a inclus l’exécution de manifestants et l’envoi d’autres condamnés à mort, et un autre rappel aux acteurs, stars du sport et autres célébrités du pays que leur renommée ne les protégera pas de la la colère et la longue portée du gouvernement s’il soutient les manifestations.