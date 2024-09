La famille d’Ahmaud Arbery attend toujours le procès pour faute professionnelle de l’ancien procureur après 3 ans

SAVANNAH, Géorgie — Trois ans après qu’une ancienne procureure de district de Géorgie a été inculpée pour avoir interféré avec la police enquêtant sur le meurtre de Ahmaud Arbery, La lente progression de l’affaire devant les tribunaux s’est arrêtée, un arrêt que le juge président affirme temporaire.

Jackie Johnson était la procureure en chef du comté côtier de Glynn en février 2020, lorsque Arbery a été poursuivi par trois hommes blancs dans des camionnettes qui l’avaient repéré en train de courir dans leur quartier. L’homme noir de 25 ans est mort dans la rue après qu’un de ses poursuivants lui a tiré dessus avec un fusil de chasse.

Mme Johnson a transféré l’affaire à un procureur extérieur parce que l’homme qui a lancé la course-poursuite mortelle, Greg McMichael, était son ancien employé. Mais le procureur général de Géorgie affirme qu’elle a illégalement utilisé son bureau pour tenter de protéger l’enquêteur à la retraite et son fils, Travis McMichael, qui ont tiré les coups de feu mortels.

Les deux McMichaels ont déjà été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison lors de procès consécutifs pour meurtre et fédéral crimes haineux. C’est également le cas d’un voisin, William « Roddie » Bryan, dont la vidéo de la fusillade filmée par son téléphone portable a déclenché un tollé national suite à la mort d’Arbery. Un tribunal a entendu leur premiers recours il y a six mois.

L’affaire de faute criminelle contre Johnson a progressé à un rythme relativement lent depuis qu’un grand jury a statué. l’a inculpée le 2 septembre 2021, pour un chef d’accusation de violation de son serment professionnel et un chef d’accusation de délit d’entrave à un agent de police.

Alors que les hommes responsables de la mort d’Arbery purgent des peines de prison à perpétuité, la famille de l’homme assassiné a insisté sur le fait que la justice ne serait pas complète tant que Johnson n’aurait pas été jugé.

« C’est très, très important », a déclaré Wanda Cooper-Jones, la mère d’Arbery. « Jackie Johnson a vraiment fait partie du problème dès le début. »

Johnson a plaidé non coupable et nié toute faute. Après avoir perdu sa réélection en 2020, elle a déclaré à l’Associated Press qu’elle s’était immédiatement récusée dans la gestion du meurtre d’Arbery en raison de l’implication de Greg McMichael.

L’affaire de Johnson est au point mort car l’un de ses avocats, Brian Steel, a passé la majeure partie des deux dernières années dans une salle d’audience d’Atlanta à défendre le rappeur Young Thug, lauréat d’un Grammy, contre accusations de racket et de gangLa sélection du jury dans cette affaire a duré 10 mois, les procureurs ont commencé à présenter des preuves en novembre dernier et ils continuent d’appeler des témoins.

Le juge principal John R. Turner, qui a été affecté au dossier de Johnson, insiste sur le fait qu’il ne peut rien faire d’autre qu’attendre.

« Si quelqu’un craint que l’affaire soit étouffée, je peux vous garantir que ce n’est pas le cas », a déclaré Turner à l’AP lors d’une entrevue téléphonique. « Cela avance à pas de tortue, mais cela finira par avancer. »

Après la mort d’Arbery, Greg McMichael a déclaré à la police que lui et son fils s’étaient armés et avaient poursuivi l’homme noir, le soupçonnant d’être un criminel en fuite. Bryan, qui ne connaissait aucun des hommes, a émis une hypothèse similaire après les avoir vus passer devant sa maison et les avoir rejoints dans son propre camion.

L’acte d’accusation contre Johnson l’accuse d’avoir dit à la police qu’elle ne devait pas arrêter Travis McMichael. Il l’accuse également d’avoir « fait preuve de faveur et d’affection » envers Greg McMichael en faisant appel à George Barnhill, un procureur de district d’un circuit judiciaire voisin, pour conseiller la police sur la manière de gérer la fusillade.

Quatre jours plus tard, le procureur général a nommé Barnhill comme procureur externe. Chris Carr a déclaré avoir choisi Barnhill sans savoir qu’il avait déjà informé la police qu’il ne voyait aucun motif d’arrestation dans la mort d’Arbery.

Barnhill s’est retiré après quelques semaines, mais pas avant d’avoir envoyé une lettre au capitaine de police affirmant que les McMichaels avaient agi légalement et qu’Arbery avait été tué en état de légitime défense.

Après l’inculpation de Johnson, elle s’est rendue en prison pour être mise en examen et a été libérée sans avoir à verser de caution. Ses avocats ont renoncé à une lecture formelle des accusations devant un juge et elle n’a pas encore comparu devant le tribunal. Le juge a rejeté les requêtes juridiques des avocats de Johnson visant à classer l’affaire en novembre dernier. Les dossiers judiciaires ne montrent aucun développement supplémentaire au cours des 10 derniers mois.

Les avocats de Johnson, Steel et John Ossick, n’ont pas répondu aux courriels ni au message téléphonique demandant des commentaires. Ils ont fait valoir dans des documents judiciaires qu’il n’y avait pas de preuves « Pas la moindre preuve » qu’elle a gêné la police.

Les procureurs ont répondu par un dossier judiciaire selon lequel 16 appels répertoriés entre les téléphones appartenant à Johnson et Greg McMichael dans les semaines qui ont suivi la fusillade.

Deux experts juridiques qui ne sont pas impliqués dans l’affaire ont déclaré qu’il n’y avait pas de délai pour que Johnson soit jugée. Elle n’a pas été emprisonnée, il y a donc peu de pression pour accélérer son procès.

L’absence prolongée de Steel en raison du procès du gang d’Atlanta n’est probablement pas le seul facteur qui ralentit l’affaire, a déclaré l’avocat de la défense d’Atlanta, Don Samuel.

Les tribunaux sont toujours aux prises avec un arriéré de dossiers depuis le confinement lié au COVID-19, a-t-il déclaré. Et le bureau du procureur général dispose d’un personnel limité de procureurs pénaux ayant leurs propres charges de travail très chargées.

Samuel a également demandé si les procureurs avaient des arguments solides contre Mme Johnson. Même si elle s’est opposée à ce que les McMichael soient accusés de la mort d’Arbery, a-t-il déclaré, les procureurs ne l’ont pas accusée d’avoir accepté des pots-de-vin ou d’autres actes de corruption flagrants.

Les procureurs de district « disposent d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour décider des affaires à poursuivre », a déclaré Samuel. « L’idée que nous allons commencer à poursuivre les procureurs de district pour avoir engagé des poursuites ou non me semble vraiment à la limite de la bienséance. »

Danny Porter, ancien procureur du comté de Gwinnett dans la métropole d’Atlanta, a déclaré que les procureurs comme Johnson ont un rôle légitime à jouer pour conseiller la police sur l’opportunité ou non d’arrêter des suspects avant la fin d’une enquête.

Quant à la recommandation de Johnson en 2020 selon laquelle le procureur général devrait la remplacer par un autre procureur qui a conclu que le meurtre d’Arbery était justifié, Porter a déclaré : « Je ne pense pas que ce soit une violation de la loi, même si cela aurait pu les mettre en colère. »