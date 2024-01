La famille d’Adriana Kuch, une adolescente qui s’est suicidée après la mise en ligne d’une vidéo de son agression, poursuit l’école

La famille d’une adolescente du New Jersey décédée par suicide après la publication en ligne d’une vidéo de son agression dans son lycée poursuit le conseil scolaire et les responsables de l’école, ont annoncé lundi leurs avocats.

Le procès intenté au nom de la famille d’Adriana Kuch contre le Conseil régional central de l’éducation et d’autres allègue que les responsables étaient conscients de « une culture de violence au lycée régional central » et n’ont pas réussi à la protéger, ont indiqué les avocats.

Adriana s’est suicidée après avoir été attaquée par au moins un autre élève de son lycée en 2023, et après la mise en ligne de la vidéo de l’attaque.

L’agression et la vidéo « ont conduit à son humiliation publique et finalement à son suicide », ont déclaré les avocats de la famille dans un communiqué.

La mort d’Adriana a déclenché des débrayages à la Central Regional High School, située dans le canton de Berkeley, sur la côte du New Jersey. Le surintendant du district, Triantafillos Parlapanides, a démissionné.

Une vidéo obtenue par NBC New York après l’incident montrait qu’Adriana avait été frappée au visage sans avertissement par quelqu’un tenant une bouteille d’eau près des casiers du couloir, avant que l’attaque ne se poursuive. Le procès affirme que deux étudiants l’ont attaquée et que deux autres l’ont enregistrée.

Quatre étudiants ont été inculpés au criminel.

Le procès au nom de la famille d’Adriana a été déposé cette semaine dans le comté d’Ocean, dans le New Jersey, où se trouve le district scolaire. Il nomme le Conseil régional central de l’éducation, Parlapanides, le directeur du lycée, un directeur adjoint et d’autres.

La poursuite allègue qu’eux-mêmes et d’autres auraient dû savoir que des élèves avaient été agressés à l’école et “étaient enregistrés et publiés sur divers sites de médias sociaux par d’autres élèves”.

La plainte a été déposée quelques jours avant le premier anniversaire de la mort d’Adriana. Elle a été attaquée le 1er février 2023 et a été retrouvée morte à son domicile de Bayville deux jours plus tard.

“Adriana était la lumière de nos vies, et un an après sa mort horrible et inutile, nous attendons toujours justice”, a déclaré son père, Michael Kuch, dans un communiqué.

La plainte civile vise des dommages-intérêts non précisés pour des allégations de négligence, de diffamation et de détresse émotionnelle. Elle demande également des dommages-intérêts punitifs non précisés.

Les archives judiciaires en ligne ne mentionnent les avocats d’aucun des accusés dans cette affaire. Un message vocal laissé lundi soir à l’administration des affaires du conseil scolaire n’a pas été immédiatement renvoyé.

Le district scolaire régional central a déclaré avoir pris des mesures pour lutter contre l’intimidation après la mort d’Adriana.

Le district a refusé de commenter à NBC New Yorkaffirmant dans un communiqué qu’il n’avait pas encore reçu de copie de la plainte et que la commission scolaire serait limitée dans ce qu’elle pourrait dire car il s’agit d’un litige.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le 988 pour joindre la ligne de vie Suicide and Crisis. Vous pouvez également appeler le réseau, anciennement connu sous le nom de National Suicide Prevention Lifeline, au 800-273-8255envoyez HOME par SMS au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/resources pour des ressources supplémentaires.