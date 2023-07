"La famille d’abord, la nation rien": L’attaque totale du PM Modi contre l’opposition

Le Premier ministre Narendra Modi a attaqué aujourd’hui l’opposition en disant que leur objectif était la famille et non la nation. « Pour eux, la famille passe avant tout, la nation n’est rien. La corruption est leur motivation. Plus l’arnaque est grande, plus la personne est corrompue, plus sa place à la table est élevée », a déclaré le Premier ministre Modi lors de l’inauguration d’un nouveau terminal à l’aéroport de Veer Savarkar. à Port Blair d’Andaman et Nicobar.

« La démocratie signifie » du peuple, par le peuple, pour le peuple « . Mais le mantra de l’opposition est – de la famille, par la famille, pour la famille », a-t-il ajouté.

L’attaque survient alors que 26 partis d’opposition se sont réunis à Bengaluru pour concevoir une stratégie visant à affronter le BJP lors des sondages de 2024 à Lok Sabha.

Le Premier ministre Modi a qualifié le conclave de l’opposition en cours de réunion de « corrompus purs et durs »

Le nouveau bâtiment, construit au coût d’environ Rs 710 crore, renforcera la connectivité de l’île. Avec une superficie bâtie totale d’environ 40 800 m², le nouveau terminal sera capable de gérer environ 50 lakh de passagers par an.