La famille d’abord, dit le conseiller de West Kelowna qui ne cherche pas à être réélu

Le conseiller de West Kelowna, Jayson Zilkie, ne cherchera pas à se faire réélire lors des élections municipales d’octobre.

Dans un communiqué, Zilkie a déclaré lors de sa première élection en 2018 qu’il avait deux jeunes enfants, et maintenant lui et sa femme Erin en ont trois.

« Au cours des dernières années, nous avons suivi le programme de formation en famille d’accueil du ministère du Développement de l’enfance et de la famille de la Colombie-Britannique et avons récemment été approuvés en tant que parents d’accueil », a déclaré Zilkie. “Ma famille et moi avons décidé de ne pas chercher à être réélus pour passer plus de temps avec la famille et servir notre communauté d’autres manières, tout en faisant confiance au plan du Seigneur pour notre avenir.”

Zilkie a ajouté que l’objectif de sa famille était de continuer à servir les blessés et les brisés à la fois localement et lors de leurs voyages dans les pays du tiers monde.

« Il n’y a pas d’autre endroit comme West Kelowna, et j’ai vraiment adoré servir en tant que membre du conseil. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu pendant mon mandat au conseil.

Zilkie a exprimé sa gratitude au personnel de la ville qui, selon lui, lui a tant appris sur le gouvernement local et qui est déterminé à faire de West Kelowna un meilleur endroit.

“Je tiens à remercier mes collègues membres du conseil, ce fut un honneur de servir avec vous”, a-t-il déclaré. « Enfin, à monsieur le maire (Gord Milsom), ce fut un honneur de servir et de diriger avec vous. Notre ville a la chance d’avoir un maire qui est incroyablement compatissant, un grand auditeur et un excellent leader.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

