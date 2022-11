La famille craint que le rappeur dissident iranien Toomaj ne soit inculpé de crime passible de la peine de mort

La famille d’un rappeur dissident iranien craint pour sa vie, affirmant que le régime tente de l’inculper d’un crime passible de la peine de mort.

Toomaj Salehi, 32 ans, a vivement critiqué la République islamique à travers ses paroles et a été arrêté le mois dernier au milieu des manifestations en cours et des répressions violentes dans le pays. Le rappeur underground, connu sous son prénom, soutenait également activement les manifestations en Iran, diffusant de la musique, envoyant des messages de soutien et même se présentant lui-même dans la rue.

La cousine de Toomaj, Azadeh Babadi, qui est basée à Londres, a déclaré à CBC News qu’elle pensait que le rappeur ne bénéficierait pas d’une procédure régulière.

“Ils lui ont refusé un avocat de son choix et lui ont assigné un avocat nommé par le régime à la place”, a-t-elle déclaré.

Babadi a déclaré que la famille pensait que le système judiciaire prévoyait d’accuser Toomaj d’être un mohareb – c’est-à-dire quelqu’un qui “fait la guerre à Dieu”. Ce sont des accusations qui, en vertu de la charia islamique iranienne, entraînent une condamnation à mort et une exécution ultérieure.

Le régime iranien accuse depuis longtemps les dissidents d’être des “moharebs”, a déclaré l’avocat torontois et militant des droits de l’homme Kaveh Shahrooz.

“Une telle accusation, et le fait qu’elle est passible de la peine de mort, est difficile à comprendre pour de nombreux Occidentaux, car elle semble si médiévale. Et elle l’est. Cela témoigne du fait que le régime iranien a un état d’esprit appartenant à l’âge des ténèbres. “, a déclaré Shahrooz.

Des étudiants de l’Université de technologie Sharif assistent à une manifestation déclenchée par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs du pays, à Téhéran, le 7 octobre. Cette photo a été prise par une personne non employée par l’Associated Presse et obtenu en dehors de l’Iran. (The Associated Press)

Babadi a déclaré que le régime tentait d’élaborer un récit pour étayer une telle phrase. Elle a dit qu’ils essayaient de fabriquer des preuves que Toomaj utilisait de l’argent pour acheter des armes afin de soutenir les manifestations populaires en Iran.

Dans une interview le mois dernier avec CBC News, cependant, Toomaj a soutenu que les gens devraient continuer à résister pacifiquement jusqu’à ce qu’ils atteignent des millions.

La République islamique est en proie à des manifestations à l’échelle nationale depuis la mort de la femme kurde Mahsa Amini, âgée de 22 ans, le 16 septembre, alors qu’elle était détenue par la soi-disant police des mœurs.

Au moins six personnes liées aux manifestations ont été condamnées à mort pour moharebeh, a déclaré le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCR) dans un communiqué de presse Mardi. La semaine dernière, Amnesty International ont rapporté que les autorités iraniennes demandent la peine de mort pour au moins 21 personnes impliquées dans les manifestations, dont Saman Seydi, un rappeur kurde.

Bien qu’il s’agisse de condamnations à mort officielles, la République islamique a déjà réprimé les manifestants anti-régime en 2019, tuant 1 500 en moins de deux semaines dans ce qui est maintenant connu sous le nom de “Bloody November”.

REGARDER | Toomaj explique pourquoi la protestation en Iran continuera de croître :

Le mouvement de protestation iranien ne fera que croître, dit Toomaj Le rappeur dissident iranien Toomaj Salehi parle à CBC News de ce qui se passe dans son pays.

Un rappeur abattu sous la torture, dit sa famille

Des centaines de personnes sont mortes à la suite d’un durcissement de la réponse des autorités à la protestation actuelle, selon le HCR. Ce chiffre comprend au moins 40 enfants. Selon rapports multiples plus de 15 000 personnes ont été arrêtées, dont des artistes et des leaders d’opinion qui ont exprimé leur soutien aux manifestations.

Beaucoup supposent que le nombre de morts et d’arrestations est beaucoup plus élevé, compte tenu des difficultés rencontrées pour faire sortir des informations de l’Iran. La répression a conduit à une session spéciale et historique aux Nations Unies, où son Conseil des droits de l’homme a voté jeudi en faveur de la création d’un nouvelle mission d’enquête pour enquêter sur les violations des droits de l’homme signalées en Iran, liées aux manifestations.

La famille de Toomaj a déclaré que le rappeur avait été gravement torturé lors de son enlèvement, puis détenu dans une prison d’Ispahan. Ils disent avoir des informations selon lesquelles son pied a été cassé à cause d’une blessure par balle. Ils disent que les rapports suggèrent que son pied est maintenant dans un plâtre.

Depuis plus de trois semaines, le père du rappeur s’est présenté à la prison dans l’espoir de le voir ou de lui parler. Babadi a déclaré que la famille pense que l’état physique de Toomaj doit être si grave, que les autorités prennent du temps et ne permettent à personne d’accéder à lui.

Elle a déclaré que les agents du régime continuaient de harceler et de faire pression sur la famille en Iran, pour les empêcher de poser des questions et de se présenter à la prison. À plusieurs reprises, Babadi a déclaré que les autorités avaient raconté des mensonges à la famille pour les distraire ou les “épuiser”.

Après son arrestation, Toomaj continue d’inspirer les manifestants

Le rappeur iranien Gdaal, originaire de Téhéran et maintenant basé à Toronto, a déclaré que Toomaj l’avait contacté au milieu des manifestations actuelles.

“C’est le vrai rebelle. C’est un vrai révolutionnaire. Des gens comme Toomaj m’ont fait imaginer que je pouvais retourner en Iran. Il m’a inspiré à devenir un activiste. Toute ma vie est consacrée à cela maintenant. Plus rien d’autre n’a d’importance. Je veux juste L’objectif de Toomaj de devenir une réalité”, a-t-il déclaré.

Les tensions entre les partisans du régime iranien et ceux qui veulent le changement se font sentir dans la diaspora iranienne à Toronto, comme le montre cette photo prise plus tôt ce mois-ci. (Robert Krbavac/Radio-Canada)

Toomaj a déclaré à CBC News le mois dernier qu’il ne s’inquiétait pas pour sa propre vie ou sa sécurité, mais craignait que s’il était arrêté, cela n’atténue l’esprit des jeunes manifestants.

Mais jusqu’à présent, il n’y a aucun signe de cela. Sur les réseaux sociaux, les Iraniens utilisent le hashtag #Toomaj_Salehi, en persan, pour faire connaître son arrestation. Beaucoup tweetent ses chansons, ses paroles et des parties de ses vidéos YouTube pour garder vivant son message de lutte pour le changement de régime et la liberté.

بچه‌های شهررضا خواستن فراخوانشون رو منتشر کنیم. همچنین بچه‌های کرمانشاه گفتن که میدان آزادی (گاراژ) برای تجمع مکان خوبی نیست و باید تغییر کنه.

یادمون نره «هر روز و هر شب فراخوانه».#مهسا_امینی< /a> #توماج_صالحی pic.twitter.com/9X6LANRjIy< /a> —@OfficialToomaj

Le rappeur iranien basé à Los Angeles, Erfan Paydar, a déclaré que Toomaj était l’une des figures les plus importantes de ce mouvement. “Contrairement à d’autres … il a montré son visage. Il était à pied en Iran. Le monde a besoin de savoir qu’il a marché le pas. Il croyait en l’action. Il a donné l’exemple”, a déclaré Paydar à CBC News.

Les comptes Twitter, Instagram et Telegram de Toomaj sont gérés par son équipe, alors qu’ils continuent de diffuser des messages et des mises à jour sur les manifestations dans les villes du pays.

REGARDER | Nahayat Tizhoosh de CBC sur l’arrestation de Toomaj :

Lorsque le radiodiffuseur d’État de la République islamique IRIB a publié une vidéo sur les réseaux sociaux le 2 novembre montrant soi-disant Toomaj exprimant ses regrets pour les propos qu’il avait tenus, les Iraniens auraient refusé de partager la vidéo, affirmant qu’ils ne voulaient pas participer à la propagande du régime.

Des manifestations dans plusieurs villes, dont Toronto, Los Angeles et Berlinont cherché à attirer l’attention sur le cas de Toomaj dans l’espoir de le voir libéré.

Les rappeurs iraniens font appel à l’industrie du rap aux États-Unis et au Canada

De nombreux Iraniens appellent la communauté du rap, notamment aux États-Unis, à braquer les projecteurs sur le cas de Toomaj.

“J’aimerais voir la communauté internationale du rap soutenir vraiment le mouvement en Iran, en particulier derrière quelqu’un comme Toomaj”, a déclaré Erfan.

Sur cette photo Instagram du 7 novembre, des habitants de Toronto demandent la libération de Toomaj lors d’une manifestation organisée par le groupe Iran Lovers. (PoeticJustice4Iran/Instagram)

Alors que de nombreuses célébrités, dont Kim Kardashian et Justin Bieber, ont publié des articles sur les manifestations en Iran sur les réseaux sociaux, Gdaal s’est dit déçu et frustré que la communauté du rap n’ait pas fait de même pour Toomaj.

“Je ne sais pas pourquoi la communauté du rap ne fait pas ça. Si Jay-Z parle de Toomaj, si Lil Wayne parle de Toomaj, ce serait incroyable”, a-t-il déclaré.

“Je ne sais pas pourquoi ils ne disent rien sur lui.… L’industrie du rap aux États-Unis est comme le paradis, si vous la comparez à l’Iran. Le jour où vous êtes célèbre, vous êtes riche. Le jour où vous Si tu es célèbre en Iran, tu es en danger.”

Il a dit qu’il était également surpris que des rappeurs canadiens comme Drake ou The Weeknd n’aient rien dit publiquement à propos de Toomaj. Il dit que les deux sont de Toronto et sont probablement au courant de ce qui se passe en Iran, étant donné la grande diaspora de la ville.

Un artiste en Iran, que CBC News a accepté de ne pas identifier compte tenu de la violence en cours visant les dissidents, a également déclaré qu’il aimerait voir des rappeurs occidentaux soutenir Toomaj.

“J’aimerais que de vrais rappeurs soutiennent Toomaj, parce que c’est un vrai rappeur et qu’il proteste contre le système dans un pays qui est parmi les plus criminels de l’histoire. C’est un signe de son courage et de son combat pour la liberté”, a-t-il déclaré.

“Et c’est le signe d’un vrai rappeur – qu’il se bat toujours contre l’injustice et défend son peuple.”

Il dit qu’il veut que le rappeur américain NF soit la voix de Toomaj. “C’est l’un des rares rappeurs que Toomaj aime et avec qui il espérait même collaborer un jour”, a-t-il déclaré.

Sur une autre photo Instagram du 7 novembre fournie par Iran Lovers, des manifestants de Toronto se rassemblent pour soutenir Toomaj. (PoeticJustice4Iran/Instagram)

Les Iraniens espèrent la libération de Toomaj

Jeudi soir, près de 60 000 personnes avaient signé leur nom sur un pétition en ligne lancé par la famille et les partisans de Toomaj, appelant à la libération du rappeur. La pétition doit être remise à Javaid Rehman, rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran.

L’artiste à l’intérieur de l’Iran a déclaré à CBC News que bien qu’il s’inquiète de nombreux scénarios, sa plus grande inquiétude est que les manifestants perdent leur espoir ou soient découragés et ne poursuivent pas leur combat contre le régime.

REGARDER | Toomaj dit que nous ne voyons qu’une petite partie de ce qui se passe en Iran :

Les vidéos sortant d’Iran sont une ” petite image ” de ce qui se passe, dit Toomaj Le rappeur dissident iranien Toomaj Salehi parle à CBC News de ce qui se passe dans son pays.

Il a dit que Toomaj voudrait que les manifestants continuent, peu importe ce qui lui arrive.

“Je me vois comme une personne parmi les manifestants. C’est tout. Je ne me vois pas comme autre chose… Chaque fois que je vais à des manifestations, je crains toujours que si je suis arrêté, une partie des manifestants perde espoir. Ou va devenir triste”, a déclaré Toomaj à CBC News en octobre.

“Nous n’avons pas le temps de pleurer. Si mes proches, de part et d’autre de moi, sont tués, je dois me mettre en colère, je dois demander justice.”

Gdaal a déclaré qu’il voulait que Toomaj et d’autres prisonniers politiques qui ont été emprisonnés par la République islamique voient un Iran libre.

“Cette dictature, toutes les souffrances que nous avons endurées. Elle nous a fait abandonner. Nous pensions tous que la République islamique est le grand méchant loup qui ne partira jamais. Mais, après avoir vu des gens comme Toomaj se battre, j’ai bon espoir qu’il y aura la fin du régime.”