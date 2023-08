La famille confirme la mort d’un adolescent – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Lily Tay/Youtube

Lil Tayc’est La famille a révélé le 9 août que la jeune fille de 14 ans, dont le vrai nom est Claire Hope, est décédée. « C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire », a déclaré le communiqué, qui a été publié sur Instagram de Lil Tay. « Nous n’avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible. Le résultat était totalement inattendu et nous a tous laissés sous le choc.

La déclaration a poursuivi: «Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin. Pendant cette période d’immense chagrin, nous demandons gentiment la confidentialité alors que nous pleurons cette perte accablante, car les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l’objet d’une enquête. Claire restera à jamais dans nos cœurs, son absence laissant un vide irremplaçable qui sera ressenti par tous ceux qui l’ont connue et aimée. Aucun autre détail sur le décès de Lil Tay n’a été confirmé pour le moment.

Lil Tay est devenue une sensation sur Internet en 2018 alors qu’elle n’avait que neuf ans. Elle est devenue virale pour ses vidéos de rap, qui comprenaient des voitures de luxe et de l’argent. Malgré son jeune âge, elle a noué des relations étroites avec d’autres rappeurs, qu’elle semblait considérer comme ses mentors. En avril 2018, elle a été repérée avec Chef Keefet a même taquiné une collaboration avec lui à un moment donné.

Lil Tay semblait également avoir une amitié avec XXXTentacion, décédé en juin 2018. Elle s’est rendue sur Instagram pour pleurer la perte du rappeur, partageant une photo d’eux FaceTiming pour accompagner son hommage. « Tu m’as vraiment changée », a-t-elle écrit. « Tu étais là pour moi quand tout le monde voulait que j’échoue. Tu étais là pour me donner des conseils, tu étais là. En tant que figure paternelle, quand je n’en ai pas, tu étais là, me FaceTiming et m’appelant pendant des heures quand je suis déprimé. Il y a trois heures, vous avez annoncé l’événement caritatif que nous allions organiser. Nous avions tout mis en place. Je ne peux pas le croire. Le mal dans le monde. Ce n’est pas un au revoir.

L’adolescent a semblé s’éloigner des médias sociaux après ce message. Sa page Instagram n’a aucune publication entre ce message de 2018 et l’annonce de sa mort.

