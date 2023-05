La famille commence un nouveau chapitre après la mort de leur fille de 4 ans

Lindsay et Charbel Moussi sont les nouveaux propriétaires de White Sails Bakery and Deli à Tantallon, en Nouvelle-Écosse, mais c’est une tragédie qui les a conduits là-bas.

Il y a sept mois, leur vie a été bouleversée après la mort de leur fille de quatre ans, Kennedy.

Elle avait des antécédents de convulsions et est décédée subitement. La famille a déclaré que la cause exacte de sa mort était toujours à l’étude.

Lindsay dit que c’est l’amour de Kennedy pour la pâtisserie qui les a incités à approcher les anciens propriétaires de White Sails et à demander à acheter leur entreprise.

« [Kennedy] était littéralement la plus grosse boule d’énergie », a déclaré Lindsay. « Elle aimait tout le monde et elle adorait cuisiner. »

Maintenant sous leur propriété, les Moussis ont choisi de conserver bon nombre des mêmes recettes que les membres de la communauté connaissent et aiment. Mais ils trouvent également des moyens d’honorer leur défunte fille.

Kennedy Moussi est décédé subitement en octobre 2022 à l’âge de quatre ans lors d’une urgence médicale. (Soumis par Lindsay Moussi)

Comme les Confetti Squares de Kennedy, l’une des friandises préférées de Kennedy à la guimauve et au chocolat qu’elle utilisait pour aider à cuisiner avec sa mère et sa grand-mère.

Un dollar de chaque pack de six vendu est remis au camp du lac Sherbrooke à Franey Corner, en Nouvelle-Écosse, auquel Kennedy avait hâte de participer pour la première fois cet été.

Les Moussi ont ajouté les carrés de confettis Kennedy aux étagères de la boulangerie en mémoire de l’une des friandises préférées de leur fille. (David Laughlin/CBC)

L’argent aidera à parrainer un enfant dans le besoin et à payer pour son expérience de camp.

En plus d’être boulangère chez White Sails, la grand-mère de Kennedy, Lorna Zinck Gordon, est cuisinière d’été au lac Sherbrooke. Elle dit que Kennedy a adoré lui rendre visite au camp l’été dernier et qu’elle avait hâte de l’avoir là-bas cette année.

« Kennedy était ma vie », a déclaré Zinck Gordon. « Elle était simplement la plus belle humaine à avoir jamais marché sur cette terre. »

Outre le soutien de sa famille, Lindsay dit que les encouragements de la communauté ont été utiles pour les aider à traverser cette période difficile.

« Le soutien vient d’être très impressionnant, et nous l’apprécions vraiment », a déclaré Lindsay.

« Dès que vous franchissez cette porte en tant que client, vous n’êtes plus un client. Nous vous considérons comme une famille. »

Lindsay et Charbel ont deux jeunes fils, Atticus et Ameer Moussi. (Soumis par Lindsay Moussi)

Non seulement Lindsay et Charbel pleurent la perte de leur fille et dirigent une nouvelle entreprise, mais ils ont également deux jeunes garçons – Atticus, 17 mois, et Ameer, 3 mois.

En fait, les Moussis ont annoncé la grossesse de Lindsay avec Ameer juste un jour avant le décès de Kennedy.

Ils disent que Kennedy avait hâte d’accueillir son deuxième petit frère.

« Elle était tellement naturelle d’être une grande sœur », a déclaré Lindsay. « Il n’y avait pas de jalousie, pas de colère. Ce n’était que de l’amour pur. Elle était tellement excitée. »

Célébrations d’anniversaire

Le 25 juin, ce qui aurait été le cinquième anniversaire de Kennedy, les Moussis organisent un barbecue à White Sails.

Tous les profits de l’événement iront à la commandite du camp du lac Sherbrooke et à la salle communautaire d’Estabrooks, qui offre une aide financière à deux ou trois familles locales pendant les vacances.

Ils accepteront également des dons de jouets non ouverts pour ces familles.

Ils disent que tout le monde est le bienvenu et encouragé à venir célébrer la vie de Kennedy.

« Donc, ceci est mon rappel à tout le monde que cela ne coûte rien d’être gentil. Et nous remercions simplement tous ceux qui franchissent ces portes », a déclaré Lindsay.