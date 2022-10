La famille cherche des réponses sur le décès à l’hôpital d’une femme d’Eskasoni en 2021

Une famille du Cap-Breton demande des changements au système de soins de santé après qu’une enquête a révélé que le personnel de l’hôpital n’avait probablement pas fourni les soins appropriés à leur proche avant son décès.

Bridget Anne Denny, 65 ans, a été emmenée à l’hôpital régional du Cap-Breton à Sydney en janvier 2021 en raison de douleurs qui, selon elle, étaient associées au lupus, une maladie auto-immune. Elle est décédée à l’hôpital le lendemain de son admission.

CBC News a appris que les circonstances entourant la mort de Denny font maintenant l’objet d’une enquête par le Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse. Selon un porte-parole de l’organisation, aucun détail d’une plainte ne peut être discuté ou confirmé.

Denny, une Eskasoni, N.-É., aînée et parlant couramment mi’kmaq, a été examinée par un médecin urgentiste qui a découvert qu’elle souffrait d’un orteil nécrotique qui nécessitait probablement une amputation.

“Elle n’était pas sur son lit de mort”, a déclaré la belle-fille de Denny, Mary I. Joe Francis.

Denny est montrée avec ses petits-enfants. L’aîné Mi’kmaq est décédé après un court séjour à l’hôpital régional du Cap-Breton en janvier 2021. (Soumis par Mary I. Joe Francis)

“Elle parlait. Elle était alerte, elle allait bien, à part la douleur, comme l’inconfort, mais pas à l’extrême.”

Francis a déclaré que des proches avaient quitté Denny la nuit et s’attendaient à discuter des options de traitement le matin.

Le lendemain, la famille a été informée à l’hôpital qu’elle était décédée ce matin-là.

“Je m’attendais à ce qu’ils l’emmènent en chirurgie”, a déclaré Francis.

“Et je n’arrêtais pas de demander, vous savez, que s’était-il passé? Était-elle seule? Comme, dans notre culture, il est très important que personne ne soit laissé seul, surtout s’ils partent [to be] commencer leur voyage. Mais encore une fois, nous ne pensions pas que cela allait arriver.”

Francis a déclaré qu’un médecin avait informé la famille qu’une autopsie n’était pas nécessaire, car Denny est probablement décédé de plusieurs problèmes de santé persistants. Après avoir été incinérée et des funérailles prévues, une autre patiente leur a dit que Denny était tombé du jour au lendemain alors qu’il se trouvait dans sa chambre d’hôpital. La famille dit avoir également appris qu’elle était mal traitée et que sa santé n’était pas correctement surveillée.

Bernadette Marshall, de la Première Nation de Potlotek, est présidente de l’Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse. (Soumis par l’Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse)

“Un des patients… ils sonnaient leur buzzer [for] ce qui a semblé être 20 à 25 minutes et personne n’est venu l’aider à se relever », a déclaré Francis.

« Nous avions tellement de questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ensuite, nous avons reçu une lettre de MSI. [the provincial health insurance system] disant qu’elle avait reçu une anesthésie le jour de sa mort.”

Francis a déclaré qu’elle avait rencontré le service des relations avec les patients de l’hôpital et s’était demandé si le personnel de l’hôpital avait fourni des soins appropriés. Cela a conduit à une enquête en vertu de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins (PPCA) par le ministère des Aînés et des Soins de longue durée.

Recommandations du rapport

Le rapport du ministère a émis plusieurs directives pour améliorer les soins.

“En conclusion, il existe des motifs raisonnables de conclure que l’établissement n’a pas fourni de soins adéquats en raison du manque de documentation à l’appui [the] politiques de l’établissement en réponse à la chute sans témoin du patient concerné », a-t-il déclaré.

“Cela inclut le fait de ne pas documenter les signes vitaux post-chute du patient affecté et les évaluations post-chute de première main.”

Francis a déclaré que sa famille demandait également un examen de la façon dont les infirmières du personnel ont géré les soins de sa belle-mère.

Elle croit que ce qui s’est passé à l’hôpital régional du Cap-Breton a laissé sa famille sans fin appropriée à son deuil.

« Après avoir découvert [about the fall]… J’avais l’impression que nous avions menti à nos enfants”, a déclaré Francis. “De toute évidence, nous avons perdu une personne très importante pour notre famille. Mais c’est encore pire quand on ne sait pas. Nous ne savons pas vraiment ce qui s’est passé. Personne ne prend ses responsabilités.”

L’autorité sanitaire dit qu’elle ne peut pas commenter le cas

Nova Scotia Health a déclaré qu’il n’était pas en mesure de discuter des détails du cas en raison de la législation sur la protection de la vie privée.

Il a déclaré que les préoccupations soulevées concernant les soins hospitaliers dans la province peuvent être discutées avec les gestionnaires de services hospitaliers ou les équipes de relations avec les patients.

L’autorité sanitaire a déclaré qu’elle s’efforçait d’éduquer le personnel et les médecins et de faire prendre conscience que la sécurité des patients est une priorité.

Bernadette Marshall, présidente de la Nova Scotia Native Women’s Association, a déclaré avoir entendu de nombreuses plaintes au fil des ans concernant les soins prodigués aux hommes et aux femmes autochtones à l’hôpital régional du Cap-Breton.

“Je ne sais pas ce qui se passe là-bas – s’ils sont trop submergés ou quoi que ce soit”, a déclaré Marshall. “La façon dont Mme Denny est morte – elle n’aurait pas dû mourir comme elle l’a fait. Il aurait dû y avoir une sorte de suivi.”

La famille cherche la fermeture

Marshall a déclaré que la province pourrait faire un meilleur travail pour traiter les patients des Premières Nations afin d’apaiser leurs craintes lorsqu’il s’agit de recevoir de l’aide.

Elle a suggéré que le personnel suive une formation de sensibilisation et que l’autorité sanitaire embauche des navigateurs de crise autochtones qui connaissent bien la culture mi’kmaq.

Bien que rien ne ramènera Denny, la famille de la femme dit que trouver des réponses pourrait apporter une touche finale.

“J’ai l’impression qu’elle n’est pas en repos”, a déclaré Francis. “Et honnêtement, je ne souhaite cela à personne parce que la douleur est réelle et qu’elle sera là pour toujours.”

