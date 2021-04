Plus de trois jours après qu’Andrew Brown, Jr.a été mortellement abattu par les adjoints du shérif du comté de Pasquotank en Caroline du Nord, sa famille dit qu’elle sait peu de choses sur les raisons pour lesquelles la police l’a tué.

Dans des déclarations en duel samedi, le département du shérif et les avocats de la famille de Brown ont peint des images contradictoires de l’état de l’enquête.

Brown, un Noir de 42 ans et père de 7 enfants, a été tué par balle mercredi alors que des députés tentaient de l’arrêter.

Les avocats de la famille, lors d’entretiens avec USA TODAY, ont souligné que la famille n’avait pas encore vu les images de la caméra corporelle de la rencontre fatale, même si elle y avait droit en vertu de la loi de Caroline du Nord. La famille demande également la diffusion publique des images, bien qu’un tel processus soit plus compliqué en vertu de la loi de l’État.

« La famille a demandé les images et n’a pas été en mesure de les obtenir », a déclaré Harry Daniels, un avocat d’Atlanta qui représente la famille Brown. « Le shérif blâme le DA et le DA blâme le shérif. »

« Certes, c’était une faute, et les gens le sauront une fois que la vidéo aura été diffusée », a-t-il déclaré. « Nous pensons même qu’il y a peut-être eu un comportement criminel. »

Daniels a déclaré que Brown avait été abattu dans le dos par les députés alors qu’il tentait de s’enfuir.

Pendant ce temps, le shérif Tommy Wooten a déclaré que le département espérait demander à un juge de rendre les images publiques lundi, avec l’approbation d’une agence d’État enquêtant sur l’incident.

Le département du shérif du comté de Pasquotank a promis à plusieurs reprises la transparence dans ses déclarations publiques ces derniers jours.

« Nous voulons que les images de la caméra corporelle soient rendues publiques », a déclaré Wooten. « Certaines personnes ont faussement prétendu que mon bureau avait le pouvoir de le faire. Ce n’est pas vrai. Seul un juge peut publier la vidéo. »

Le statut de la Caroline du Nord régissant la diffusion des images des caméras corporelles esttrop compliqué, lourd et coûteux pour les victimes et leurs familles, a déclaré C. Amanda Martin, une avocate de Raleigh, Caroline du Nord, spécialisée dans les communications.

Le statut indique clairement que les membres de la famille et les avocats des personnes montrées dans la vidéo devraient être autorisés à au moins visionner les images, a déclaré Martin. Bien qu’il y ait quelques mises en garde, il est très inhabituel pour un service de police de refuser l’accès à la visualisation des images de la caméra corporelle, a-t-elle déclaré.

Mais quand il s’agit de publier ces images, la loi est plus compliquée.

Les demandes de copies de la vidéo de la caméra corporelle, même auprès des membres de la famille de la victime ou de leur avocat, doivent être faites par écrit et doivent être adressées à un juge de la Cour supérieure.

Une coalition de médias, dont Gannett, la société mère de USA TODAY, prépare une pétition pour demander à un juge local de publier les images.

« Il serait en fait illégal pour un organisme d’application de la loi de le publier sans ordonnance d’un juge », a déclaré Martin. « La plus grande plainte à propos de cette loi est qu’elle prend du temps et coûte cher. »

Il existe un patchwork de lois locales à travers le pays régissant la manière dont les images des caméras du corps de la police peuvent être rendues publiques, et il n’est pas inhabituel qu’il y ait un délai entre la date du tournage et la diffusion des images.

Dans une récente affaire très médiatisée à Chicago, les autorités ont filmé en public la fusillade mortelle le 29 mars d’Adam Toledo, 13 ans, le 15 avril.

L’avocat des droits civils Ben Crump, qui représentait la famille de George Floyd, assassiné par le policier du Minnesota Derek Chauvin l’année dernière, a annoncé qu’il rejoignait l’équipe juridique d’Andrews dans un communiqué de presse samedi.

« Cette famille et la communauté d’Elizabeth City méritent des réponses maintenant », a déclaré Crump dans le communiqué de presse. «Bien qu’il puisse y avoir une lumière au bout du tunnel avec une pandémie, une autre continue de faire rage à l’intérieur des frontières de notre pays – la police d’une force excessive contre les minorités marginalisées.

Dans une interview avec USA TODAY, Crump a déclaré qu’il se rendait en Caroline du Nord dimanche pour tenter de faire publier les images dès que possible.

« Nous allons publier cette vidéo », a déclaré Crump. « Nous allons l’exiger non seulement devant le tribunal, mais aussi devant le tribunal de l’opinion publique. Le public paie tout cet argent pour la vidéo de la caméra corporelle dans un seul but de transparence. »

L’Associated Press a rapporté que sept députés du département du shérif du comté de Pasquotank ont ​​été mis en congé administratif payé depuis la fusillade.

« Nous savons que les gens veulent des réponses, nous savons que vous êtes en colère », a déclaré Wooten dans une vidéo Facebook de samedi. « Nous demandons votre patience et votre soutien alors que nous travaillons pour faire ce qu’il faut. »

Les manifestations à Elizabeth City ont été en grande partie calmes jusqu’à présent et lors d’une conférence de presse samedi matin, les responsables de la petite ville côtière ont remercié les manifestants d’être restés pacifiques et ont déploré le retard dans la diffusion des images de la caméra corporelle.

« Nous en savons probablement encore moins que vous en savez », a déclaré le directeur de la ville d’Elizabeth, Montre ‘Freeman, aux journalistes lors de la conférence de presse.